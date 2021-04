Alcalde y Arzobispo de Cali piden frenar marchas de este miércoles

El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que aunque respalda el derecho a la protesta pide a los manifestantes del paro nacional para este miércoles 28 de abril por la reforma tributaria, pensar en correr el día, debido a los riesgos por coronavirus.

"No voy a vulnerar el derecho a la movilización y la protesta y se tendrán todas las garantías, sin embargo es anómalo realizarla en este incendio pandémico , por ello les propongo realizarlo en otra fecha , menos 'caliente' para lo cual se declaría Dia Cívico", dijo el alcalde.



"El derecho a la movilización y a la protesta es un derecho que no puede ser vulnerado, es un derecho que respetamos, tiene categoría constitucional, en Cali se darán todas las garantías para que Cali se darán todas las garantías para que la comunidad se movilice y proteste", expresó Ospina.



"Sin embargo hoy tenemos en peligro la vida y la salud de los ciudadanos, y por eso tampoco podemos ponernos en riesgo en ese incendio biológico que es la pandemia del covid, más cuando tenemos mutaciones circulando. Yo les quiero proponer de corazón que podamos trasladar la movilización y la protesta a un día que Cali declarará cívico para que las personas se puedan movilizar y protestar y no tengamos esta situación tan difícil".



Agregó: "Como también me parecería que el Gobierno Nacional, en el marco de lo que se está viviendo, podría retirar la reforma tributaria, retirar las decisiones que se han tomado, para que estas decisiones se puedan deliberar en momentos que la vida corra menos peligro".



El llamado coincide con el que hace el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, dijo que hay que elegir los medios para la protesta, pensando en la vida misma.

"Para que la protagonista de nuestras de propuestas y protestas sea siempre la vida como derecho, como deber y como ordenamiento social y ambiental, llamamos a elegir cuidadosamente los medios y las formas de expresión que estén acordes y en coherencia con estos propósitos", dijo el prelado.



En un comunicado, monseñor Monsalve anotó: "Hay un sinnúmero de razones para protestar en colectivo. En el trasfondo de todas ellas está la voluntad de vivir con dignidad, en paz y con oportunidades de bienestar común".



Aunque el Arzobispo no habla directamente de aplazar las marchas sin negar el derecho a la protesta, recalca pensar en la vida misma.



"Queremos también sobrevivir a la amenaza incierta del contagio y contribuir unidos a mitigar sus efectos y a desmontar sus causas", añadió el Arzobispo.



