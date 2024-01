No vamos a permitir el consumo de drogas en espacios para la familia: alcalde de Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que alista una política para el control del comercio ilegal de sustancias psicoactivas.



Pero sobre el protocolo por el consumo en el espacio público que dio a conocer el ministerio de Justicia, cumpliendo una orden de la Corte Constitucional, el mandatario de la capital vallecaucana, fue tajante y afirmó: “En los próximos días vamos a presentar la política, pero no vamos a permitir el consumo de drogas en espacios que son para la familia".

Eder dijo que su administración buscará generar entornos más seguros, al tiempo que ha venido recalcando su temor al avance del microtráfico. “En Cali, como en el resto del país, estamos muy preocupados por el tema. El microtráfico tiene totalmente azotada a la ciudad”, comentó Eder.

Facebook Twitter Linkedin

Droga incautada por la Policía Metropolitana de Cali en los operativos. Foto: Policía Metropolitana de Cali

Eder anotó que Cali ya no es solo una ciudad donde se vende droga, también es una ciudad consumidora. “Vamos a tomar medidas para generar bienestar social, para fomentar los programas desde el Gobierno Nacional. No habrá espacio para el delito”, dijo Eder.



(Lea también: Mujer en Cali fue golpeada por conductor de bus MIO por reclamar que no hizo una parada)



Sobre cuál sería esa propuesta o alternativas frente al protocolo del ministerio de Justicia y la orden de la Corte con respecto al consumo de drogas en espacios públicos, el alcalde de los caleños reiteró que se trabaja en una política.



Entre tanto, en el concejo de la ciudad piden a Eder expedir prontamente un decreto o conocer cómo será esa regulación, sobre todo, porque muchos parques y espacios públicos están en zonas donde funciona buena parte de las 92 instituciones educativas públicas de Cali.



(Lea también: Terror en Palmira: hombres armados amarraron a una familia, mientras saqueaban su casa)



“Hago el llamado al alcalde Alejandro Eder, al secretario de Seguridad y Justicia y al comandante de la Policía Metropolitana, para que adopten las medidas pertinentes, puesto que se acerca el regreso a clases y de no contar con un plan de acción, la venta de psicoactivos en Cali podría aumentar afectando en gran medida a niños, niñas y adolescentes”, alertó la concejal Alexandra Hernández.

Facebook Twitter Linkedin

Operativos en Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali

Según la Policía Metropolitana de la capital vallecaucana, en 2023 se registraron más de 5.300 capturas de las cuales, más de 585 correspondieron a quienes fueron investigados por presuntamente producir y vender estupefacientes en las calles de la ciudad.



La Policía Metropolitana de la capital del departamento también informó que 23 bandas fueron desarticuladas ese año por producir y distribuir drogas con 219 capturados. Solo con estas capturas, a las bandas dedicadas al microtráfico se les incautaron 184.187 gramos de sustancias psicoactivas.



(Lea también: Luto en el deporte: Jessica Ramos, futbolista fallecida que entrenaba a otras mujeres)



Con todas las capturas, también por estupefacientes, la Policía Metropolitana de Cali decomisó más de 1,9 millones de gramos, es decir, casi dos toneladas de drogas incautadas en esta lucha de la Fuerza Pública contra las drogas, el año pasado.



(Lea también: Así fue la pesadilla que vivieron siete excursionistas en Pance hasta ser rescatados)



CALI