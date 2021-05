Alcalde de Cali marchó contra muertes en protestas

El alcalde Jorge Iván Ospina marchó en la mañana de este 3 de abril, desde las 5 a. m., desde el oriente de Cali, dentro de la jornada del día cívico que declaró contra las muertes, desmanes y presuntos abusos de la Fuerza Pública.



Por lo menos se han registrado nueve muertes desde que se iniciaron las movilizaciones en contra de la reforma tributaria que había presentado el presidente de la República, Iván Duque, al Congreso de la República.

Durante la manifestación que se convocó este lunes 3 de abril para finalizarla en el centro caleño, el alcalde Ospina rechazó los desmanes de la semana, el vandalismo que dejó pérdidas de más de 80.000 millones de pesos por daños a infraestructura del MIO, pero sobre todo, por las muertes de ciudadanos durante la protesta, por causa de disparos.



De hecho, una de las personas que murió por disparo en la cabeza fue el hijo de un primo del alcalde Ospina, como él mismo lo corroboró. Se llamaba Nicolás Guerrero, de 21 años.

Momentos de la marcha del alcalde Jorge Iván Ospina, durante el día cívico este 3 de abril. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La semana pasada, un hombre denunció que su hijo, de 17 años, fue asesinado, presuntamente, a manos de un policía, luego de pegarle al uniformado una patada.



Hasta ahora, la Policía no se ha pronunciado frente a todos estos hechos, pero la semana pasada, el comandante de la institución en Cali, general Juan Carlos Rodríguez, dijo que una muerte de un joven en el oriente fue aislada y no en la protesta.



El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, pidió a la Policía y al Ejército no utilizar sus armas de fuego contra manifestantes.



