Alcalde de Cali le pide al Presidente que retire la reforma tributaria

"Señor Presidente, la reforma tributaria está muerta, que no nos provoque más muertos, por favor, retírela, se lo solicito en el nombre del pueblo de Cali".



Con estas palabras el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina clamó al Presidente de la República, Iván Duque a que retire de manera definitiva dicha reforma y así evitar que se sigan presentando más muertos y desmanes en Cali.



Para el mandatario de los caleños, los últimos tres días han sido complejos, debido a la difícil situación de orden público que ha afectado la ciudad, en especial, el sistema de Transporte Masivo MIO, que se encuentra suspendido de manera temporal.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hace un llamado al presidente Iván Duque para que retire el proyecto de reforma tributaria, que calificó de "muerta", y así "evitar más muertos". pic.twitter.com/UTwpbuaMvm — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) May 1, 2021

"El derecho a la movilización y a la protesta, es un derecho que no puede ser vulnerado, un derecho que respetamos, tiene categoría constitucional, me parecería importante que el gobierno nacional en el marco de lo que se está viviendo, pueda retirar la reforma tributaria, pueda retirar las decisiones que se han tomado y que a la gente no le parecen adecuadas, para que estas decisiones se puedan deliberar en momentos más tranquilos”, agregó el mandatario caleño.



Aunque el Alcalde destaca que el presidente Duque anunció que retiró algunos de los puntos álgidos de dicha reforma, considera que es necesario "retirarla del todo", debido a que "es un elemento que posibilitaría pacificar a nuestra ciudad”.



CALI

