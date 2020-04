Alcalde de Cali estudia salidas tributarias, pero pide ayuda a Nación

El regreso a partir del próximo lunes de quienes laboran en actividades de manufactura y de la construcción en el país devolvió un poco la esperanza a gremios de estos sectores en el Valle del Cauca.

Sobre todo por el estancamiento de obras civiles, como las del sur de Cali, que en los últimos años se han venido planteando para descongestionar esta parte de la ciudad, aplicando un protocolo, como lo dijo el secretario de Infraestructura local, Juan Diego Flórez. El funcionario anunció una cuadrilla móvil para controlar el cumplimiento de medidas de bioseguridad.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en la región informó que hay un centenar de proyectos en espera, así como negocios de preventa por unos 2,8 billones de pesos.



Pero hay el clamor de que haya una reactivación de todos los sectores económicos en Cali, por lo que el al alcalde Jorge Iván Ospina está analizando salidas para la ciudad y así recuperarse.



La preocupación del mandatario también se centra en que se necesita seguir garantizando el tema de seguridad alimentaria, en otras palabras, la entrega de alimentos a quienes han tenido dificultades económicas durante la cuarentena, debido a que no están trabajando, porque les han suspendido o finalizado sus contratos. Antes del anuncio que hizo el presidente Iván Duque sobre prolongar el aislamiento después del 27 de abril, Ospina ya venía entregando mercados con una meta de 200.000 y con 60.000 millones de pesos. Pero de continuar se requeriría más dinero y por ello, repitió la petición que ha formulado a lo largo de esta cuarentena al Gobierno Nacional de una ayuda. Cali ya superó los 106.000 millones de pesos invertidos en la emergencia.



Ospina concidió con concejales en que no se pueden descuidar la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, la reactivación económica, servicios públicos y la salud pública (se deben aumentar camas y unidades de cuidados intensivos). El Valle subió ayer a 741 enfermos por covid-19 y hubo tres nuevas muertes en Cali (un hombre de 33 años con obesidad; uno de 60 años, con diabetes; y otro, de 66, con hipertensión). Ospina sostuvo que tampoco se busca llevar al municipio a un desfinanciamiento futuro.



Ospina es partidario de dar incentivos tributarios y de mejorar los subsidios de servicios públicos. “Pero las necesidades nos superan y será un esfuerzo nacional lo que nos llevará la reactivación, entre ellas, que el Gobierno Nacional no pague la deuda externa, al menos al 2021 buscando invertir internamente, y que giros nacionales se hagan directamente a las alcaldías y gobernaciones, sin intermediación financiera”, enfatizó.



El concejal Milton Castrillón dijo que para mantener la alimentación a todos los sectores vulnerables, se deben tomar los recursos del balance, como en efecto se hace e invertir en comedores o mercados comunitarios. “Muchos programas no se podrán ejecutar, lo que hace imposible la ejecución de esos recursos, reinvertirlos en comedores comunitarios por barrio y la entrega de alimentos a domicilio”, expresó el concejal. Otra fuente para financiar podría ser el Presupuesto Participativo.

‘Sectores del comercio también deberían retornar’

Octavio de Jesús Quintero, presidente de la junta directiva de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en el Valle del Cauca, considera que se hace necesario que personas de algunos sectores del comercio también vuelvan a sus empleos después del 27 de abril para dar el empuje que requieren la economía en Cali y en la región.



Aunque en algunos establecimientos de Cali, como los de venta de comida, han podido sortear esta contingencia, a punta del servicio a domicilio, comerciantes de la Asociación de Establecimientos Nocturnos y de Diversión (Asonod) quieren concertar con el alcalde Jorge Iván Ospina, medidas para volver a trabajar, así sea con restricciones ante la emergencia sanitaria. Muchos de estos locales son discotecas. Al respecto, el concejal Juan Pablo Rojas dijo que unas 15.000 personas podrían quedar desempleadas permanentemente.



Entre tanto, la Cámara de Comercio de Cali ofreció conciliación gratuita para arrendamientos comerciales. Se busca hacer acompañamiento para evitar conflictos entre comerciantes y arrendadores.



CALI