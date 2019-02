Alcalde de Cali entra en la polémica de las 'empanadas'

En el país se desató la polémica por una multa de 834.000 pesos por comprar una empanada en la calle en Bogotá, amparada en el Código de Policía y al cumplimiento de una tutela.



El alcalde de Cali, Maurice Armitage, entró al debate porque se requieren oportunidades en medio del desempleo. En su opinión, el Código de Policía debe ser revisado en algunas de sus normas.

Ante los comparendos y multas por ventas ambulantes, el alcalde de Cali, Maurice Arrmitage, pidió defender el derecho al trabajo.



"Siempre he defendido el derecho a trabajar libremente. Invito a las autoridades responsables del Código de Policía a revisar la norma que afecta a vendedores informales. Si hay una manera de que como país salgamos adelante, esa es facilitando las oportunidades, no limitándolas”, escribió en redes.



Anotó que "este país tiene niveles de desempleo muy altos. Es importante que les sigamos dando la oportunidad de que estos vendedores ambulantes tengan cómo sobrevivir y ganarse algún dinero”.



La sanción por 834.000 se aplicó porque según el Código de Policía se estaría “promoviendo o facilitando el uso u ocupación del espacio público”, violando el artículo 140, numeral 06.



El alcalde dijo que "Cali es una ciudad con problemas sociales, la gente no tiene cómo ganarse la vida. La convivencia entre el vendedor ambulante y el ciudadano tiene sentido social puede funcionar y lo podemos sacar adelante”.