'Es increíble que 540 metros de vía sin pavimentar desde 2022 se arreglaron en 3 días'

En Cali aún existen hogares donde se padece hambre. Es así que 19 de cada 100 ciudadanos, que fueron parte de la ‘Encuesta de percepción ciudadana’ del último año, realizada por el programa Cali Cómo Vamos, dijeron que no tuvieron manera de contar con las tres comidas diarias por falta de alimentos.

Esta situación está mucho más concentrada en estratos bajos con un 28 por ciento. El 13 por ciento en estratos medios tampoco tuvieron esas tres comidas al igual que el 6 por ciento en el estrato alto.



Si el panorama de la seguridad alimentaria es delicado, también lo es el del empleo. Según la encuesta, que se llevó a cabo entre el 9 de noviembre y el 22 de diciembre pasados, solo 19 de cada 100 personas opinó que es fácil conseguir trabajo en Cali y 32 de cada 100 más manifestaron que también tienen posibilidades de emprender sin problemas.



Pese a estos resultados, la población se muestra optimista frente a este 2024. El 40% se imagina que en este año, la ciudad estará mejor de lo que estuvo en 2023. El 18 % contestó que estará mucho mejor. Es decir, más de la mitad, un 58 % tiene esperanza en un cambio.



Así se mostró en la socialización de la encuesta que se cumplió este 9 de febrero en la Cámara de Comercio, ante el alcalde de Cali, Alejandro Eder; el director de Planeación distrital, Diego Fernando Hau; el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad (CCC), Luis Fernando Pérez, y la secretaria general de la gobernación del Valle, Liza Rodríguez.



La encuesta arrojó que en los barrios mejoró la percepción sobre más seguridad.



Según el informe, 56 personas entre 100 dijeron sentirse seguras frente a 45 de 100 ciudadanos de la encuesta de febrero a marzo del año pasado.



El subgerente técnico de Cifras y Conceptos, Miguel Ángel Rendón, dijo que en relación con la percepción de seguridad en general en la ciudad hubo una mejora, pasando de 21 de cada 100 personas en la medición de principios de 2023 a 29 de cada 100 personas en esta última medición.

Pero sorprendió la baja tasa de denuncia de delitos, pues 60 de cada 100 caleños que afirmaron ser víctimas de algún delito durante el último año decidió no denunciar.



“Entre las principales causas para no denunciar se resalta que 67 de cada 100 caleños considera que la probabilidad de que un delito sea sancionado es baja”, informaron en Cali Cómo Vamos.



En movilidad, el desplazamiento en el MIO está en los últimos lugares de satisfacción solo con el 32 por ciento frente a un 65 por ciento de quienes utilizan el transporte informal o pirata.



El alcalde Eder dijo: “Tenemos primero la responsabilidad de ser respetuosos de la esperanza que se ha generado en Cali”. Pero resaltó que la encuesta presentó desconfianza de la ciudadanía frente a las instituciones públicas.



“Hemos estado en nuestro peor momento”, dijo el mandatario al señalar que en tres días se repararon 540 metros de la carrera 44 entre las calles primera y quinta, en una vía que estaba sin terminar desde diciembre de 2022. "Levantaron la calle, la dejaron toda rota. Pero nos organizamos. No es posible que se demoren en pavimentar 540 metros en tres años y la plata se embolata. Aquí hay un tema que nos empieza a doler en la ciudad, la responsabilidad es con la gente, no con intereses secundarios, no quiero ni opinar, ya sabemos qué tipo de intereses", afirmó Eder.



"Le pido a la ciudadanía que tiene que ver algo en lo público nos orientemos a resolver estos problemas", aseveró.

"Sobre el problema del MIO no estamos cantando victoria. ¿Qué hemos hecho en 40 días? Primero asignar un escuadrón de guardas permanente para que no se invada el carril del MIO. Para arreglar las estaciones tocó eso arreglarlas, meterle seguridad privada al MIO. Ha bajado la inseguridad en el sistema en un 57 por ciento", dijo el alcalde Eder.



Habló de disminución en muertes de accidentes del 55 por ciento. "Se han salvado vidas". También dijo que bajó el hurto a mano armada en un 24 por ciento en la ciudad y mencionó una reducción de los homicidios en un 12 por ciento en estos primeros 40 días de su mandato.



La secretaria general del Valle enfatizó en la importancia de una articulación entre el sector público y privado con políticas públicas. Le preocupa el 86 % de víctimas de atraco y que la mitad interpuso denuncia. También recalcó un 18 % de encuestados que dijo que sus hijos no han ido a estudiar en el último año.



El director de Planeación de Cali señaló que el incremento del doble en optimismo motiva un compromiso de los funcionarios con la ciudad. “Pero los resultados se tienen que materializar”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez. Foto: Cámara de Comercio de Cali

El presidente de la CCC opinó que Alcaldía y Gobernación deben estar totalmente alineadas con lo que demanda la ciudadanía. Por eso cuando escuchamos al alcalde podemos entender por qué subió el optimismo. “Es un proceso que no se había visto en 20 años”, anotó.



“Es un cheque que le estamos entregando a las administraciones y ese cheque se cobra cada año. Esa confianza es una labor de construirla. Esta ciudad la construimos entre todos”. Pérez resaltó la importancia de que la ciudadanía tenga un buen comportamiento.



El directivo de la CCC rechazó la “falta del respeto a las señales de tránsito, el tema del MIO, la invasión del carril y que se ha ido recuperando en estos 40 días de la Alcaldía, es una construcción de una Cali en la que todos tenemos que tener nuestra responsabilidad”.



En educación, de acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana, la satisfacción con la educación que reciben niños, niñas y jóvenes se incrementó tanto en colegios públicos como en privados, aunque se mantiene una brecha entre estos tipos de instituciones, ya que mientras 66 de cada 100 caleños estuvo satisfecho con la educación que recibieron los menores en colegios públicos, en los privados el dato fue de 86 de cada 100.



En educación terciaria, 67 de cada 100 encuestados consideraba que la educación terciaria en la ciudad es costosa y solo 34 de cada 100 creían que en la ciudad hay suficientes cupos.



Entre tanto, 50 de cada 100 caleños participaron en actividades culturales (cine, ferias y conciertos fueron las más comunes), mientras 72 de cada 100 participaron en alguna actividad deportiva o recreativa (ir a parques y a restaurantes fueron las más habituales).



Adicionalmente, se evidencia una alta satisfacción con la vivienda en la ciudad (84 de cada 100 caleños estuvo satisfecho). Al revisar aspectos específicos del barrio, la satisfacción disminuye cuando se consulta por los parques y zonas verdes (solo 46 de cada 100 estuvo satisfecho) y las vías (45 de cada 100 reportaron satisfacción).



A nivel de servicios, el gas domiciliario fue el que registró el mayor porcentaje de satisfacción (83 de cada 100 estuvo satisfecho) y el de internet el de menor satisfacción (60 de cada 100 encuestados satisfechos).



