Alcalde de Cali denunció un ‘desangre’ del agua potable

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, afirmó que la ciudad no tiene problemas de fuentes de agua y que son suficientes para las necesidades de sus habitantes, “pero sí tenemos una aberrante pérdida del agua potabilizada y no facturada”.

“De cada 100 litros de agua que la ciudad potabiliza, por lo menos de 53 a 54 litros no son facturados y se pierden, por conexiones fraudulentas, por pérdidas técnicas o por pérdidas invisibles”, reveló Ospina en diálogo con EL TIEMPO.



Sobre las causas de esta situación, Ospina señaló: “Que se debe a la “falta de inversión sistemática y mantenida durante una década en la reposición de red para evitar las pérdidas del agua; al hecho de que nuestra ciudad bombea el agua desde la planta baja hacia las zonas altas generando roturas; a la obsolescencia de las tuberías, algunas de asbesto cemento; para la conducción del agua a los hogares y a asentamientos informales que toman fraudulentamente el agua”.



Recalcó que la no facturación de más de la mitad del agua potable “es un desangre para Emcali (Empresas Municipales de Cali) y es una primera prioridad intervenir para superarlo”.



En cuanto a las medidas que tomará para comenzar a resolver este problema, Ospina expresó que se necesita una “acción con varias líneas de trabajo. Una es intervención interinstitucional del Estado para reducir las pérdidas fraudulentas, donde estas se realicen. Dos, planes de inversión en reposición de redes en los sectores donde mayor cantidad de pérdidas se tienen. Tres, evaluación y corrección de los contadores, donde pueda haber una situación de carácter fraudulento o subregistro”.



Además de las tres tareas anteriores, que se desarrollarán de manera conjunta, el gobernante plantea revisar el actual modelo del bombeo del agua y referenció el proyecto ‘Filtro en lecho del río’.



Cabe recordar que desde hace unos 20 años, en Cali se propone filtrar en lecho del río Cauca, que el año pasado se encontraba en etapa precontractual.



La iniciativa consiste en insertar unos filtros a unos 25 metros de profundidad debajo del lecho del río, con el fin de obtener agua del mismo cauce que ha surtido un efecto de filtración natural por parte de su mismo lecho. Esto permitirá tomar el líquido de la parte más baja del afluente y no de la superficie, con lo que se garantizará la operación continua de la planta de tratamiento.



El alcalde manifestó que para atacar el flagelo de la pérdida del agua potable es necesario “apelar a la confianza y al compromiso del trabajador de Emcali, apelar a los planes diseñados y no ejecutados, y apelar a la ciudadanía para que comprenda que el agua es un recurso finito que se debe cuidar y evitar que sea perdido”.



El alcalde dijo que con el ahorro que se podría tener o con los ingresos que se podrían percibir, reduciendo las pérdidas de agua. “Serían fácilmente el puente que necesitamos construir en la 66 con Autopista, el proyecto que tenemos que desarrollar en los nuevos espacios públicos del centro, las nuevas ciudadelas educativas que tenemos que construir o refaccionar completamente el colegio Santa Librada que está que se cae”.

'Es subdesarrollo'

Aunque el alcalde de Cali desconoce exactamente a cuántos recursos equivalen las pérdidas de agua potable, o cuánto cuesta potabilizar en Cali un litro de agua, señaló que en Palmira (Valle) se pierden 24 litros por cada 100, mientras que en Alemania las empresas de acueducto pierden 6 litros y en Israel pierden de 3 a 4 litros.



“Estamos al tope de lo más subdesarrollado y por eso tenemos que actuar en esta situación”, afirmó Ospina.



El gobernante dijo que “si se redujeran las pérdidas de agua no solo se le haría un favor al medio ambiente, sino que se generarían recursos, se podrían bajar las tarifas o tener regalías para la inversión en infraestructura”.



Fernando Umaña Mejía

Corresponsal Cali