Las grabaciones telefónicas del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, siguen generando reacciones. En las últimas horas se conoció que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó que Benedetti es un "loquito" y que el país tiene problemas más serios que atender.

(Puede leer en contexto: Petro atraviesa el escándalo y lucha por evitar la parálisis del Gobierno)



Cabe recordar que hace unos días la revista Semana dio a conocer unos audios en los que Benedetti hizo unos fuertes señalamientos acerca de los dineros que entraron a la campaña del entonces candidato de la Colombia Humana en 2022 y ahora presidente de la República, Gustavo Petro, en los departamentos de la costa Caribe.

“Para mí, Benedetti es un loquito que responde de manera tóxica a acusaciones que le plantean al señor y yo no lideraría los grandes problemas del país a partir de lo que diga un loquito. Cuando los señalamientos los hace alguien serio, uno le presta atención”, afirmó Ospina.



El Alcalde de Cali añadió que las afirmaciones de Benedetti no pueden desviar la atención sobre los problemas más urgentes de Colombia. “Esto no puede permitir al país quitar el foco de los verdaderos problemas, los verdaderos problemas son la injusticia, la desigualdad, inequidad, la falta de presencia del estado y eso solamente se resuelven con cambios”, señaló el mandatario.

"Para mi (Armando) Benedetti, es un loquito". La respuesta del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sobre la polémica con el exembajador y que ha salpicado al presidente Petro. #audiosbenedetti #benedetti #laurasarabia @JorgeIvanOspina @PetroGustavo. https://t.co/7xP7g1cPDV pic.twitter.com/ChLcBbO4hH — TUBARCO (@tubarconews) June 5, 2023

“No nos dejemos llevar por situaciones muy raras y enrarecidas, cuando lo verdaderamente importante, cuando acompañamos al presidente Gustavo Petro, aún está por realizar y son los cambios en la Colombia profunda, donde se incuba la gran proporción de problemas de inseguridad que tiene el país entero”, afirmó Ospina, en una reciente rueda de prensa.

Más noticias en EL TIEMPO

Multan a Fiscalía por no proteger a mujer, víctima de violencia intrafamiliar

Volcán Nevado del Ruiz, 6 de junio: continúa la sismicidad y las emisiones de ceniza

La MOE le pone la lupa a las elecciones en Cartagena y eleva alertas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS