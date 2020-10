Alcalde de Cali critica a jefe de medio por trino sobre minga

"Los bogotanos andan muy preocupados porque los indígenas van para allá por unos días. Que tal los caucanos y Vallecaucanos que nos toca padecerlos todo el año", escribió Diego Martínez Lloreda, en su cuenta de twitter.



Los comentarios se desataron por las redes sociales, unos que rechazan la posición del comunicador y otros en su apoyo.

"En cualquier lugar del mundo, se debe censurar esta manifestación racista y xenofobia de un director de medios y por el bien de la prensa libre y democrática debería renunciar", apuntó el Alcalde, que ha sostenido otras controversias con Martínez, desde la campaña electoral.



Martinez, columnista del diario caleño, había escritó: "Bien ida la minga indígena ojalá no vuelva a Cali nunca".



Luego con la foto de un cartel contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez y que sería llevado por los mingueros, apuntó: "Este es el el tipo de mensajes que trae la minga? Los que hablan de respetar a la madre tierra y a los hermanos?"



Y agregó con: "Los indígenas le exigen de todo al Estado pero no aceptan la autoridad ni la justicia estatal. Ellos sólo tienen derechos de deberes no saben".

En cualquier lugar del mundo, se debe censurar esta manifestación racista y xenofobia de un director de medios y por el bien de la prensa libre y democrática debería renunciar pic.twitter.com/4wL3eTWpZ8 — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) October 19, 2020

Jhoe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dijop que "uno qué puede decir de directores de medios que lastimosamente con su lenguaje racista, lo que invocan es a la estigmatización, el señalamiento, que es otra forma de violencia con términos degradantes como si fuéramos una carga para la sociedad, cuando el realidad aquí hay que denotar de manera critica que estamos en un Estado y en un Gobierno, donde todo lo que implique la humildad tipifica para ellos algo degradante. Y ser humilde no es la pobreza, la pobreza se genera por las políticas de Estado porque no es equitativo en sus acciones. Rechazamos enérgicamente este tipo de conceptos de un periodismo que está parcializado que no ayuda a nada en resolver desde la opinión y desde el pensamiento critico la situación de un país desigual socialmente y con un modelo excluyente".

Cali es una ciudad multicultural, nuestro territorio es diverso. Todos cabemos con nuestras diversas visiones y construcciones de territorio con las que hemos migrado... NO padecemos, nos enriquecemos culturalmente con una alta diversidad. — RobinsonLopezLopez (@RobinsonLopezL1) October 16, 2020

John W. Martínez, curador de contenidos, escribió: "Ninguna persona que ostente poder ejecutorio, legislativo o de cualquier índole debe andar pidiendo renuncias de ningún periodista por más facho, xenófobo, racista, machista, homófobo o desagradable que sea, alcalde. Prensa libre Siempre, cueste lo que cueste".

Una cosa es ser indio y otra creerse príncipe!!! Por muy blanco q sea, aquí todos somos criollos #MonarquiaCriolla — mapiaguilars (@mapias15) October 17, 2020

Luis Alfonso Escobar, director de la universidad Del Valle, sede Palmira y ex-Gerente Plan Todos Somos PAZcífico, trinó sobre las frases de Martínez: "Esos indígenas que usted no se aguanta eran originarios de estas tierras. ¿Tiene idea de su lucha? ¿Sabe de los incumplimientos?".



Jose Brand entró en el debate y anotó: "Que cultivos y alimentos vienen del Cauca? Casi todo proviene parte de Nariño,Norte de Valle,Boyaca,Tolima, Quindío y lo otro es importado, lo del Cauca creo que es inferior al 2%, que viene del Cauca?"



Edgar Escamilla G expresó "totalmente de acuerdo Alcalde pero aterrado de comentarios de personas que no conocen la historia de un país No saben de dónde proviene la comida que se comen diariamente y para completar se creen de raza aria".



Mientras que Federico Vidal Z. comentó: "Peor los indígenas, que han tenido que padecer invasores y mestizos por siglos en sus tierras".