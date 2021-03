Alcalde de Cali convoca a cumbre de salud por tercer pico de pandemia

Diferentes autoridades de salud de la ciudad, entre las que se encuentran salubristas y epidemiólogos, harán parte de una cumbre este martes 23 de marzo, con el fin de analizar la situación ante la llegada del tercer pico de la pandemia.



El trasfondo de esta reunión es definir el tipo de medidas que se deberán tomar para los meses de abril y mayo, en los que se estima aumentarán los casos de covid-19.

Según el último reporte de la Secretaría de Salud Pública de Cali, el día jueves 18 de marzo, se presentaron 266 nuevos casos y seis fallecidos. En cuanto a ocupación de camas UCI, reportaron un 82.7 por ciento (703 personas), de las cuales el 28,7% (244 personas) son casos confirmados y sospechosos de coronavirus.



Ante este panorama, el primer mandatario de los caleños afirmó que se requiere de mucha sensibilización a la ciudadanía para que extreme sus medidas de bioseguridad y sensibilizar sobre la importancia de la vacunación.



“Yo veo, inevitablemente, que Colombia va a tener un tercer pico epidémico, un tercer momento difícil de la pandemia, ya comenzamos a ver cómo la velocidad de transmisión del virus comienza a crecer en Antioquia, en Bogotá, Cundinamarca, en el Magdalena y esto comienza también a crecer en nuestra ciudad”, dijo el alcalde Ospina.



Para el mandatario es fundamental que en la ciudad no se permita el ingreso de la variante brasileña, debido a su carácter “letal y peligroso”.



“Una mayor velocidad de transmisión es una mayor capacidad de contagio y con ello una mayor proporción de personas que hagan la enfermedad de manifestación severa, que tendrá que copar unidades de cuidado intensivo”, detalló Ospina.



El Alcalde de Cali también hizo un llamado a los adultos mayores de 80 años para que adelanten el proceso de inmunización que se realiza en la ciudad.



“Es muy triste que teniendo la vacunación para todos los mayores de 80 años nuestra cobertura no esté en el 100 por ciento. Hay EPS que no han hecho el mejor de los trabajos en buscar su población mayor de 80 años y hay la idea de falsas noticias que convocan al mayor de 80 años a no vacunarse”, dijo Ospina.



CALI

