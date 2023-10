'Sin duda se queda': alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina por Monumento a la Resistencia

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reaccionó ante la decisión de la Personería al suspender por ocho meses a Ricardo José Castro Irragori, exsubdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico de Cali, por irregularidades en la aprobación de la licencia que permitió la edificación del Monumento a la Resistencia.



Desde su cuenta de X el mandatario caleño sostuvo que el monumento representa lo ocurrido durante el estallido social.

Este es el monumento a la Resistencia, cuando fue recién instalado en el separador vial. Foto: Archivo EL TIEMPO

“¿Acaso no tuvimos un estallido social? ¿Acaso no existió una hipérbole ciudadana? ¿Acaso no tuvimos una pandemia? ¿Acaso no murieron muchos jóvenes? El Monumento simboliza esto y mucho más, retirarlo y ocultarlo es negar las grandes brechas de la sociedad. Sin duda se queda”, expresó Ospina Gómez.



Cabe recordar que Castro Iragori, actual director de Planeación, había aprobado la licencia de intervención y ocupación de la rotonda del sector de Puerto Rellena, donde se edificó el monumento de aproximadamente 10 metros de altura.



Sin embargo, esta edificación fue construida en un espacio donde se tenía previsto adelantar la construcción de una estación del sistema de transporte masivo MIO.

Ricardo Castro, director del Departamento Administrativo de Planeación Foto: Planeación de Cali

Según las investigaciones del ente de control, el funcionario no notificó a Metro Cali sobre el acto administrativo expedido para legalizar la construcción del monumento en zonas en las que estaban dispuestas la ejecución de obras ya contratadas.



El pasado viernes 6 de octubre la Personería determinó en segunda instancia que Ricardo José Castro incumplió con la normatividad al dar el visto bueno a la estructura ubicada en el oriente de Cali que generó polémica.



Por su parte, el exfuncionario, al conocer la decisión había manifestado que el monumento “tiene un origen popular, en el cual participaron líderes de la comunidad; y funcionó como herramienta para poder superar la crisis por el estallido social del año 2021”.

Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, asegura que el monumento continuará en su lugar. Foto: alcaldia de cali

Agregó: “Nuestra responsabilidad como Alcaldía siempre fue salvaguardar la vida y utilizar el diálogo como un instrumento para restablecer la paz en la ciudad”.



Esta decisión también generó reacciones en el sector político caleño.



El concejal Juan Martín Bravo aseguró que el Monumento a la Resistencia “obtuvo de manera irregular la licencia de intervención y ocupación de espacio público”.



“¡Esperamos sea derrumbada! La Alcaldía cambió la ubicación y diseños de la estación #19 del MIO por permitir su construcción. Se generaron sobrecostos por más de $2.400 millones en las obras que realizó”, agregó el edil.

Piden tumbar 'Monumento a la Resistencia' en Cali Foto: AFP

Por su parte, la concejala Ana Erazo publicó en X: “Vivimos un estallido social, perdimos vidas de jóvenes en las calles y pareciera que el mismo sector retardatario no aprendió absolutamente nada”.



Agregó que querer tumbar la edificación “es querer desaparecer de la ciudad la memoria de toda una juventud que no fue escuchada y a la que se le insiste invisibilizar”.



“Ni por un minuto piensen que van a poder desaparecer de Cali esa conciencia social y esa rebeldía que nos caracteriza”, concluyó.

