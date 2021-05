Alcalde de Cali fue agredido al negociar un levantamiento de bloqueo

El alcalde Jorge Iván Ospina fue agredido en zona del Paso del Comercio cuando trataba de llegar a un acuerdo pacífico para levantar el bloqueo en este sector del nororiente caleño, como lo hizo al mediodía de este 9 de mayo, a la altura de la institución educativa Nuevo Latir, en el oriente de la ciudad.

Ospina llegó al sitio donde se han venido registrando confrontaciones entre los manifestantes y el Esmad en esta semana y donde murieron dos jóvenes, entre ellos, Nicolás Guerrero.



Pero, tras arribar, fue agredido ante la tensión vivida en el sur de Cali y después de las palabras del presidente Iván Duque, quien pese a las insistencias del alcalde y de la gobernadora Clara Luz Roldán en que venga a la capital vallecaucana, el Jefe de Estado no vendrá.



La comunidad estaba enardecida, al tiempo que el mandatario trataba de conciliar.



Tras este altercado, el mandatario llegó al Punto de Mando Unificado donde estaban Diego Molano, Ministro de Defensa, y Daniel Palacios, Ministro del Interior.



La situación se tornó bastante delicada en Cali, pues en el sur de la ciudad hubo tiroteos, tras un altercado entre habitantes de la zona de El Castillo, en Jamundí con los indígenas sobre plena carretera Panamericana.



Hasta ahora se confirman 6 heridos por disparos, pero la cifra podría superar los 10 casos.



La Alcaldía está verificando la situación, pero algunos ya han sido trasladados a centros asistenciales.



El mandatario había dicho en la tarde, después de lo ocurrido en la vía Cali-Jamundí y en Ciudad Jardín que la vida es sagrada y que la población no debe agredirse.



"Señor presidente Iván Duque, hay una protesta indígena y un paro ciudadano, Es un problema político de carácter nacional que se escenifica en Cali. Este problema político que heredamos los caleños y se adelanta en Cali necesita su visita y de todo el conglomerado nacional para resolver por la vía del diálogo", sostuvo Ospina.



Sin embargo, el Jefe de Estado confirmó este domingo que no irá a esa ciudad. "Para evitar confrontaciones innecesarias, yo quiero hacerles un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos", declaró Duque.



La gobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán, exigió del Gobierno nacional su presencia en el Valle del Cauca para iniciar las mesas de diálogo con los grupos indígenas.



“Desde el Valle del Cauca estamos trabajando en los corredores humanitarios, pero el tema indígena es de resorte del Gobierno nacional”, afirmó la mandataria.



El senador Gabriel Velasco dijo "Cali está sitiada y le está pidiendo a gritos al Presidente que se desplace a la ciudad. Sostuvo que Cali está sola.



