Denuncian presencia de presuntos paramilitares en Argelia, Cauca

Jhonnatan Patiño Cerón, alcalde del municipio de Argelia, sur del Cauca, denunció la presencia de unos 30 hombres fuertemente armados, que afirman pertenecer a disidencias de las Farc, estructura ‘Carlos Patiño’, entre los corregimientos de El Plateado y Sinaí.

Los hombres visten prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y en el municipio preguntaron por excombatientes de las Farc que habitan en esa zona y que dejaron las armas tras las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional en 2016.



“Esta situación nos tiene preocupados. Le pedimos protección al Gobierno y que acepte que el conflicto armado en Colombia sigue existiendo”, aseveró Patiño Cerón.



En fotografías que fueron tomadas por habitantes de Argelia, se puede ver a algunas de estas personas portando armas de largo alcance, camuflados y botas de caucho.



El pasado 13 de abril ya se había presentado una situación similar, cuando a través de redes sociales se denunció que un grupo de hombres llegaron buscando a excomandantes del desaparecido grupo guerrillero.



La situación llegó a tal punto que el procurador Fernando Carrillo y la Organización de Naciones Unidas, a través de sus cuentas de Twitter exigieron la presencia inmediata de la Fuerza Pública.



La gente de la zona, asegura que no son soldados y señalan que podrían ser realmente paramilitares.



El comandante del Comando Específico del Cauca, general Marco Mayorga Niño, explicó que tanto en el corregimiento de El Plateado como en Sinaí, hay tropas del Ejército Nacional haciendo presencia y adelantando operaciones militares.



“Gracias a la permanente ofensiva militar en esta región del departamento del Cauca, el Ejército Nacional ha logrado importantes resultados, debilitando las estructuras de estos grupos al margen de la ley”, sostuvo Mayorga.



Entre tanto, en el municipio de Caloto, el defensor de derechos humanos y líder social, Gerardo Barona Avirama, denunció amenazas de muerte en su contra por parte de supuestos grupos paramilitares.



“Son agresiones y amenazas del grupo paramilitar Capital. Me llegó un mensaje a mi cuenta de Facebook en el que me amenazan y me dicen que me van a visitar en mi casa si no les colaboro, porque sé cómo es la administración del municipio”, aseveró el líder.



El dirigente es integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) y el movimiento político y social Marcha Patriótica, entre otros.



Desde 2018, cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.





MICHEL ROMOLEROUX

PARA EL TIEMPO - POPAYÁN