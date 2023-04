Desde el fin de semana empezó a circular un video en el que Martín Alonso Mejía, el alcalde de Calmai El Darién, aparece semidesnudo y baila en el interior de un establecimiento público.



En la noche del lunes circuló una versión en la que se anunciaba que el funcionario estaría en exámenes toxicológicos por presunta intoxicación con 'burundanga'.



El dueño de la discoteca salió a rechazar la versión de la venta de licor adulterado. Hasta ahora, Mejía no ha aparecido tras el escándalo.

Las imágenes del gobernante, sobre uno de los sillones de la discoteca, sin camisa y con el pantalón desabrochado y por debajo de la cintura, causaron escándalo en el municipio de Calima El Darién, el domingo 9 de abril.



Esa localidad, una de las turísticas del Valle del Cauca alrededor del embalse y gracias a sus vientos privilegiada para deportes acuáticos, a poco más de dos horas de Cali.



Alcalde de Calima El Darién, Martín Mejía Foto: Toma de video

De acuerdo con el video, en medio de un baile, al ritmo de música, el mandatario Martín Alonso Mejía tiene los pantalones por debajo de la cintura.



Son 25 segundos que se cierran cuando unas personas llevan a que el alcalde se baje del sitio.



En la noche del lunes 10 de abril, en redes se aseguraba que Mejía estaba bajo atención médica y sometido a exámenes de toxicología.



La versión era sobre un posible consumo de la llamada burundanga cómo se conoce a una sustancia que se usa para manejar a voluntad a una persona.



En un video, el dueño de la discoteca, Juan Benitez, salió a defender la seriedad de su establecimiento y sostuvo que tiene la documentación sobre el licor que vende. Se refirió a que un medio de comunicación en Cali habló de burundanga.



"No tengo la culpa que no seas capaz de comportarte."



Dueño de discoteca en Calima El Darién; donde alcalde hizo escena bochornosa, afirma que hay posible estrategia en contra de su establecimiento. Decir que fue por alcohol adulterado y burundanga y así justificar la actuación. pic.twitter.com/Pe6lMxDy8h — 🎙Paola Conde (@PaolaCondeC) April 11, 2023

"Martín no podés pasar por encima de todo mundo así. Y no podés acabar con la vida de los demás solo porque no sos capaz de comportarte", dijo el comerciante que aseguró que tiene los recibos del licor que vende su negocio.



El representante a la Cámara Duvalier Sánchez señala que "la responsabilidad que tenemos los políticos nos obliga a tener comportamientos ejemplares para la sociedad. Sobre los actos inapropiados del alcalde Martín Mejía de Calima en el Valle, estamos solicitando investigación disciplinaria a la Procuraduría y al

.



Mejía se había visto en un escándalo en agosto del año pasado durante el concierto de un cantante de música popular en el parque principal de Calima-El Darién y que tuvo que interrumpir su presentación cuando el Alcalde apareció ebio y lanzando insultos.



"Yo soy político… Marica, ósea que no tengo nada que ver aquí”, fue una de las frases del gobernante local. Luego miró al cantante y dijo: “Yo soy el ladrón”. Ante esto, el artista respondió: “Ah eso no lo sé yo”.

