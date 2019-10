Alcalde apelará arresto por demolición de negocio en jarillón de Cali

La acción de tutela fue solicitada por una persona que tenía una unidad productiva en una zona cercana al río Cauca, donde se adelanta un proceso de recuperación de espacio público.



La administración municipal dice que la providencia puede ser objeto de apelación en segunda instancia.

Un ciudadano identificado como Julián Andrés Púlgarín acudió a una tutela porque le demolieron su sitio de trabajo en el marco del proyecto del Plan Jarillón en el sector de Alfonso López.



El Juzgado dispuso que se revisara si el accionante tenía o no derecho al reconocimiento de la compensación.



El equipo jurídico del Plan Jarillón de Cali considera que no cumplía con los requisitos para ser compensado; lo que le fue argumentado al despacho judicial.



El juzgado determinó que se había desacatado la tutela y ordenó cinco días de arresto al alcalde Maurice Armitage, junto al secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano.



Nayib Yaber Enciso, director jurídico de la Alcaldía Municipal, sostiene que se cumplió con la petición porque se revisó si el accionante tenía o no derecho al reconocimiento de la compensación de una unidad productiva.



El abogado Yaber Enciso señaló que la sanción no está en firme hasta que no surta el recurso de queja no se agota el debido proceso y el derecho de defensa de las partes convocadas al trámite incidental. Así, el Alcalde y Zamorano seguirán ejerciendo sus funciones normalmente.

Esta es una de las zonas despejadas en el jarillón, en el oriente de Cali. Foto: EL TIEMPO

"Vemos con extrañeza que a pesar de que el Municipio dio una respuesta clara y oportuna, el juez incidental de primera instancia impuso una medida de arresto y sanción de pago pecuniario en cabeza del señor alcalde y el secretario de Gestión de Riesgo de la Alcaldía de Cali”, dijo el jefe Jurídico.



En ese sentido, el ahogado dijo que “por ley, las sanciones que se profieren en sede constitucional tienen una instancia de consulta ante un juez superior; en este caso, la Administración procede a ratificar el cumplimiento de la orden de Tutela ante este juez de consulta de segunda instancia con el objetivo de obtener la revocatoria de la sanción y con ello no solo se satisface el derecho fundamental amparado sino que se muestra a la ciudadanía que la Administración está presta a atender y acatar las órdenes judiciales”.



El Plan Jarillón de Cali tiene a su cargo la recuperación del muro que se construyó en riberas del río cauca para defensa de áreas urbanas. Sus gestores dicen que los procesos en el dique siempre están acompañados de la Personería Municipal, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y de Bienestar Social.