En Cali analizan una posible reapertura de las discotecas

Además de la apertura de 17 centros comerciales en Cali para que los empresarios puedan ir recuperándose tras una cuarentena de casi dos meses por el coronavirus que azota al mundo, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, dijo que está analizando que discotecas se sumen a este retorno.

De hecho, como lo reconoció el mandatario, empresarios de estos negocios, entre ellos, los de la Asociación de Establecimientos Nocturnos y de Diversión (Asonod), con más de un centenar de estos, vienen buscando salidas ante la crisis económica que ha dejado la pandemia.



Ospina dijo que en la Secretaría de Salud le han venido advirtiendo sobre los riesgos por ser establecimientos que pueden convertirse en focos de contagio de coronavirus, si no hay un adecuado manejo para evitar las aglomeraciones. Este virus se transmite al hablar y a menos de dos metros de distancia.



No obstante, el Alcalde de Cali indicó que sigue en la evaluación de la reapertura de estos locales, buscando que no se aumente el riesgo. Sin embargo, añadió: "Tampoco puedo permitir que la gente muera de hambre".

Sobre la reapertura de los 17 establecimientos comerciales, los gerentes ya se han venido preparando para empezar sus actividades a partir del primero de junio próximo.



Pero, bajo la emergencia sanitaria, el secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, advirtió: “Los trabajadores con comorbilidades no deben ir a trabajar”.



Además, debe haber unas ‘islas de bioseguridad’ y que, inclusive, se hagan pruebas de forma aleatoria a los compradores.

“La Alcaldía hará visitas aleatorias y periódicas para verificar que los centros comerciales y los comerciantes están cumpliendo los protocolos establecidos”, sostuvo Cortés.



La ocupación no puede superar el 35 por ciento y se obliga al al uso de implementos de bioseguridad, como tapabocas.



Cortés también dijo que se está analizando si el horario de atención se puede extender hasta por las noches para evitar las aglomeraciones.



Sin embargo, la reactivación económica de Cali tardará meses o más tiempo.

Será un proceso lento, como lo expuso el secretario Cortés. De hecho, no se dio el regreso esperado de los trabajadores, tras las autorizaciones para que a partir del 27 de abril entraran los de los sectores de la construcción y de la industria manufacturera, y del 11 de mayo, los sectores del comercio al por mayor, muebles, papelerías, entre otros.



Solo la semana pasada habían regresado 12.000 de 118.504 trabajadores de esos sectores económicos, es decir, apenas el 10 por ciento de esa población.

De 11.500 empresas con esos 118.504 empleados, el retorno había sido de 1.200 entidades.



Al parecer, han tenido dificultades con los trámites para obtener por la página web de la Alcaldía el ‘pasaporte sanitario digital’. Es el permiso para que puedan salir, confirmando que están bien de salud.



