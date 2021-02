Alcalde acepta renuncia ante debate por fiesta sin protocolos en Cali

"He aceptado la renuncia al director de Corfecali, Alex Zuluaga, y el Mulato Cabaret será cerrado cumpliendo el Código de Policia por los próximos 10 días. Es realmente imposible que no se asuma que estamos en pandemia y debemos cuidar la vida de todos predicando con ejemplo", escribió el alcalde Ospina en Twitter.



( Le puede interesar: Fiscal defiende inocencia y rechaza vinculación con mafias en Cali )

Desde el domingo se activó un debate por fotografías y videos del lanzamiento de El Pedazo de El Mulato Cabaret, una propuesta de Luis Eduardo Hernández, El Mulato, en la sede artística del barrio El Cedro.



Zuluaga fue objeto de críticas por la fotografía en la que aparece, sin tapabocas, al lado del cantante Richie Valdés, en terraza de ese nuevo espacio. En el sitio se encontraron artistas y rumberos.

#AEstaHora | Junto a un gran equipo interinstitucional visitamos las instalaciones de 'El Mulato Cabaret' y la terraza 'El Pedazo'. Realizamos operativo de verificación de medidas sanitarias y de seguridad. Se tomarán medidas según el Código Nacional de Policía. @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/lFGrGCwDvD — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) February 22, 2021

"El miércoles 17 de febrero estuvimos en un desayuno en el que Swing Latino, liderado por El Mulato, nos presentó el plan de reactivación del turismo cultural a diferentes representantes del escenario político, académico, institucional y periodistas, quienes a su vez fuimos invitados a participar de una de las iniciativas del plan mencionado, el cual el Mulato denomina como ‘El Pedazo’. Mi presencia corresponde al apoyo a estas propuestas que buscan reactivar la economía. Respecto a las imágenes en las que se me ve sin tapabocas, debo aclarar que en ese sitio había venta de comida, entonces yo y las personas que me acompañaban nos lo retiramos para comer una picada; paralelo a ello, algunos amigos del mundo de la música nos piden tomarnos fotos, a lo cual accedo, para lo cual también me retiro el tapabocas pero luego me vuelvo a poner”, dijo el gerente de Corfecali.



Anotó que “si en algún momento se cometió una falta, es mi compromiso tomar medidas correctivas al respecto, evitar que esto vuelva a suceder, pues el compromiso con la vida es impostergable. Pero es importante aclarar que a la entrada del sitio hubo desinfección de manos, toma de temperatura y registro de datos personales”.



El lunes concejales y ciudadanos se unieron a cuestionar que no se había aplicado el control de los llamados 'cazacovid'.



La Compañía El Mulato y su Swing Latino informó que atiende protocolos y se generarán correctivos en delimitación del aforo. Anotó que “es un espacio multipropósito que está en la capacidad de generar diferentes atmósferas para el desarrollo de propuestas culturales y de entretenimiento en la ciudad”.

El establecimiento deberá cumplir con las sanciones impuestas y ser nuevamente evaluado para verificar que pueda reabrir al público.#CaliUnidaPorLaVida@JorgeIvanOspina pic.twitter.com/dgEobjx8XN — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) February 23, 2021

En la mañana funcionarios de la Secretaría de Seguridad visitaron el sitio con la suspensión de 10 días, además de una multa de 966.000 pesos, por incumplir medidas de seguridad y bioseguridad.



Aglomeraciones, personas sin tapabocas y sin distanciamiento social, se observan en algunos de los videos que registraron la fiesta en el espacio 'El Pedazo', ubicado en la terraza del Mulato Cabaret, que hace hace parte de un proyecto de turismo cultural enfocado al tema de la salsa y que incluye desde escuelas de formación, hasta espacios de baile social.



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que “la indisciplina empresarial y social solamente lleva a la muerte.. El Estado no se puede agotar siempre cerrando espacios cuando los ciudadanos deben asumir que esto mata y, mientras no tengamos todos la vacuna, el riesgo es muy grande”.



El concejal Juan Martín Bravo circuló críticas a partir de videos y fotos que reflejarían la falta de protocolos sumada a la aglomeración. También cuestionó la presencia de funcionarios.