'Si a los médicos no les garantizan su protección no deberían laborar’

nstituciones de salud, así como habitaciones de un hotel serían los sitios que funcionarían como albergues para población que no cuente con recursos económicos y viva hacinada con hasta 10 personas en cada una de sus casas.

Así lo afirmó el alcalde local, Jorge Iván Ospina, al manifestar que al pasar de la alerta amarilla a la naranja significa un llamado más enérgico a la ciudadanía en cuanto al aislamiento preventivo obligatorio que empezó el pasado 25 de marzo en todo el país por orden del Gobierno Nacional.

Dijo que hasta el martes iban 17 muertes en Cali con las tres registradas, todos hombres, con edades entre 57 y 66 años, entre ellos los médicos Jesús Antonio Cabrales, quien laboraba en el hospital Mario Correa Rengifo, y Óscar González.

El Alcalde encabezó un homenaje a la memoria de los galenos.



“Tenemos que adelantar acciones en prestación de servicio. Mejorar más la capacidad instalada. Tenemos que tener mayores unidades de cuidados intensivos ante la posibilidad de muchos más pacientes”, expresó el mandatario, quien también hizo un llamado al mismas clínicas privadas y hospitales públicos en garantizar los elementos adecuados de bioseguridad a los médicos y otro personal asistencial, como enfermeras y auxiliares, teniendo en cuenta que esta población del sector de la salud está corriendo demasiados riesgos al contagio para salvar las vidas de quienes están enfermos.



Cali reportó otras dos muertes: dos hombres, uno de 40 años, y otro, de 60. Este jueves iban 559 pacientes en el Valle del Cauca.



Hay otro médico hospitalizado por covid-19. No obstante, el Alcalde Ospina dijo que está evolucionando, de manera positiva. También manifestó que personal de enfermería que tendría el virus y están guardando aislamiento en sus casas. Instó a que los médicos de Colombia a que no trabajen si la institución de salud no garantiza al máximo las normas de bioseguridad. “El médico necesita tener una protección mucho mayor y hago un llamado a las instituciones de salud a protecciones extremas”.



Ospina también considera que con la Fuerza Pública se harán más controles, sobre todo, en los sectores donde se ha focalizado el brote en Cali para que la comunidad guarde la debida cuarentena, decisión con la cual, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, está de acuerdo. Entre tanto, la Secretaría de Salud del Valle anunció atención de pacientes graves en municipios intermedios, como Tuluá, Buga, Cartago, Palmira y Buenaventura.



Ospina dijo que alrededor del 8 por ciento de la población en Cali no estaría respetando la cuarentena. Señaló que analiza aumentar capacidad para más muestras. Van más de 5.200 y el 8 por ciento ha dado positivo en coronavirus.



