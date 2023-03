Ante el reporte de medio centenar de pelícanos muertos, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) señaló a fines de febrero una cuarentena y se dispuso restrincción de la entrada o tránsito de personas en la isla Gorgona.



Los fallecimientos se multiplicaron en el transcurso de marzo y se aplican más controles porque se trata del primer caso de gripe aviar en aves silvestres en Colombia, cuando se prsenta un brote que está afectando a la industria avicultora del mundo.



El pasado 20 de febrero, en el parque Nacional Natural Gorgona se reportó el hallazgo de pelícanos muertos. El registro fue de 57 aves en playa Palmero.

Entonces, a comienzos de marzo, el ICA decretó cuarentena sanitaria en la isla, a través de la resolución No. 00001750.



El documento confirma que “se declara en cuarentena sanitaria el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, ubicado en el municipio de Guapi, del departamento del Cauca, dada la presencia de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad”.



Las autoridades anunciaron jornadas de limpieza y desinfección en elementos como equipajes y calzado y actividades de disposición de mortalidad.



Se trata del primer foco con estas características en aves silvestres que se reporta en Colombia.

Este fin de semana se confirmó que el número de animales muertos se multiplicó.



El director territorial de Parques Nacionales Naturales, Robinson Galindo, dijo que desde el 20 de febrero se notó que ciertos individuos de pelícano presentaban adormecimiento o borrachera.



Se hizo una verificación el 27 de febrero y se confirmó la muerte de 57 aves.



El primero de marzo se expide la resolución del ICA para cierre de la isla Gorgona.



El 7 de marzo Parques Nacionales tomó la decisión de cierre. Ahora se llega a las 500 aves muertas en ese territorio.



Informó Galindo que "estas aves son migratorias, vienen del Perú. Esperamos que las personas tengan en cuenta las recomendaciones y no vayan a la isla hasta nueva orden”.



En Perú se reportaron en diciembre pasado 13.000 ejemplares fallecidos.



Al sitio solo tienen acceso, en este momento, funcionarios de Parques Nacionales, Armada y Policía, que deben estar equipados con gafas protectoras, tapabocas y otros elementos para las acciones de control.



El proceso comprende el entierro de las aves muertas.



El cierre se tiene como medida preventiva para que no se vaya a presentar contagio en seres humanos, anotó Galindo.



Los primeros focos de contagio en Colombia, reportados en Sucre, Córdoba y Chocó fueron contrrolados, según las autoridades.

