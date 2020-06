Conozca las violencias contra la mujer y no son solo de golpes en Cali

La subsecretaria de Equidad de Género, Nancy Faride Arias, hizo un pronunciamiento por el número de feminicidios presentados en Cali, los cuales han sido confirmados por la Fiscalía. Para la funcionaria, nada justifica las violencias basadas en género.

“Hoy hacemos un pronunciamiento contra todas las formas de violencia, que a medida que se naturalizan e intensifican se convierten en atentados contra la integridad de las mujeres hasta convertirse en el atroz feminicidio. Ya sumamos 13 feminicidios en la ciudad confirmados por parte de la Fiscalía, lo cual nos alerta, nos alarma, nos indigna, porque es la vida de las mujeres la que está en juego, porque no hay ninguna justificación para que esto ocurra y es absolutamente inadmisible; en Casa Matria llevamos 647 casos atendidos de enero a 6 de junio de este año” manifestó Arias.



Las violencias de género no son naturales, son acciones aprendidas, como una construcción social desarrollada a partir de la subvaloración de lo femenino que cotidianamente se instala en las interacciones en el hogar con diferentes integrantes de la familia, en las instituciones educativas, en las comunidades, en los diferentes empleos, en zonas rurales, urbanas principalmente las calles y que en Colombia se evidencian con una fuerza impactante en el conflicto armado donde las mujeres han sido objeto de victimización.



El incremento en las cifras de feminicidios en Cali nos ha llevado desde Casa Matria a desarrollar programas como el ‘Ruidazo por las mujeres’, agregó la subsecretaria.



En Cali, el 52 por ciento de su población según el DANE es de mujeres y muchas de ellas ha sufrido o experimentado violencia basada en género, lo cual rompe con toda garantía de los derechos humanos y afectos el desarrollo de esta población y la percepción de seguridad en diferentes ámbitos habituales, relegando a la mujer, exponiéndola y atentando contra su dignidad y libre desarrollo.



En lo cotidiano, las mujeres que padecen de diferentes formas de violencias, no se percatan o no saben qué hacer en caso de enfrentarse con estas situaciones, convirtiéndose esto en afectaciones físicas, mentales y emocionales, que con herramientas efectivas articuladas entre el Estado y la ciudadanía se pueden prevenir.



Por esto, queremos informar a las mujeres que la Ley 1257 de 2008 dicta normas de sensibilización, prevención y sanción a toda forma de violencia y discriminación en su contra, en esta oportunidad buscamos orientarlas de manera general, identificar y diferenciar los tipos de violencia a los cuales una mujer puede enfrentar:



Violencia física: la cual implica agresiones, riesgo o disminución de la integridad física con el cuerpo, objetos, líquidos o algún elemento que busque dañar a la mujer.



Tipos de violencia



Violencia Psicológica: se refiere a malos tratos, humillaciones, insultos, ofensas, descalificaciones labores y acciones que se realizan impidiendo su desarrollo personal, causando perjuicios de salud en la mujer y baja autoestima.



Violencia Patrimonial: se refiere a la retención de un bien, valor, objeto, documento o sustracción sin consentimiento alguno.



Violencia sexual: comportamientos y tipos de contacto físico que denigran o atentan contra la voluntad sexual u acciones ejercidas bajo presión u obligación. (Incluyendo el sexting, ciberbullyng)



Violencia económica: dañar la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero que ganan, el robo y la utilización indebida de cuentas bancarias, recursos, para engaños y realizar inversiones que resultan ser una estafa, pagar un menor valor en sueldos por la condición de ser mujer o controlar sus recursos.



Desde la Subsecretaría de Equidad de Género se orienta y atienden todas estas violencias basadas en género.



Se invita a la comunidad a dar apoyo si conoce de una familiar, amiga, vecina o una mujer que lo necesite. Las líneas de atención día: 3508032031 y la línea de atención 24 horas: 3105162760 están disponibles.