En Valle del Cauca, ocupación de UCI covid-19 está peor que en julio

Comenzó la temporada decembrina y crece la preocupación de las autoridades de salud del Valle del Cauca por el incremento de los casos de covid-19 y la ocupación de las unidades de cuidado intensivo (UCI).

En el departamento hay 658 camas en UCI exclusivas para pacientes covid-19. La ocupación de esas camas, al martes pasado, era del 71 %. El 59 % están ocupadas por casos confirmados y el 12 % por casos probables. La disponibilidad de camas es del 29 %, es decir, 193 camas.



En el Valle del Cauca hay 1.065 camas en UCI, de las cuales 658 son para pacientes covid-19 y 407 para otras morbilidades. La disponibilidad de estas últimas camas es del 38 %.



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, hizo un llamado a evitar la propagación del virus en esta época de fin de año. “Recomendamos que si se va a pasar (la Navidad y el fin de año) en familia, se haga con el núcleo familiar estrecho, guardando la distancia. Ya pronto empiezan las novenas y vendrán las fiestas del 24 y del 31, y allí existe la posibilidad de que los contagios se incrementen”, señaló la funcionaria.



Lesmes reveló ayer que la ocupación de camas UCI en el departamento supera el 85 % y que las dos clínicas más grandes del departamento han tenido, en dos ocasiones esta semana, una ocupación superior al 100 por ciento.



“El 8 de agosto, que fue el día en que tuvimos la cifra más alta -en esa época dramática que vivimos entre junio y julio- tuvimos 435 pacientes en UCI. Hoy tenemos 465 pacientes en UCI, 30 pacientes más que en la época más dura de julio pasado. Esa es una clara representación de que tenemos una alta ocupación de UCI”, resaltó Lesmes.



En el Valle del Cauca hasta ayer, había 1.000 personas hospitalizadas por covid-19 en los tres servicios de salud: 465 en UCI; 80 en cuidados intermedios, y los restantes 455 en hospitalización de alta complejidad, que ingresan por urgencias.



La Secretaria de Salud del Valle reveló que hay un faltante de 114 camas de UCI de las que se comprometieron a tener los centros médicos en abril pasado, en el plan de contingencia para atender la pandemia del covid-19 y que se deben conseguir.

“Hay 114 camas, de diferentes instituciones, que deberían estar dedicadas a covid que no lo están”, destacó Lesmes.

UCI en el HUV, al 90 %

“Los médicos, las enfermeras y las terapeutas respiratorias no hacemos milagros y no podemos controlar la indisciplina. El virus sigue entre nosotros y todavía no hay tratamiento”, afirmó la médica Olga Pérez, coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) adultos, del Hospital Universitario del Valle (HUV), el centro médico público de niveles III y IV en el Valle del Cauca y en el suroccidente.



Pérez reveló que la ocupación de camas UCI asignadas para pacientes covid-19 adultos en el HUV es cercana al 90 %. Este hospital tiene 91 camas UCI para pacientes covid-19, 25 de las cuales fueron habilitadas por la contingencia de la pandemia.



La médica hizo un llamado a caleños y vallecaucanos a no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Además, señaló que el HUV sigue recibiendo a pacientes con otras morbilidades, y a lesionados en riñas y por pólvora.



Por su parte, Germán León, médico internista de la UCI de la Clínica Versalles, en Cali, informó que en la UCI de la institución solo hay dos camas disponibles. “Tenemos una ocupación del 93 %”, dijo León.



CALI

