Alarma de 21 concejales de Cali por nuevo caso de covid-19

Concejales de la capital del Valle entrarían en un ‘piloto de alternancia’ con el propósito de evitar ser contagiados con el covid-19 ante los casos que se están registrando en esa corporción y el vecino Centro Administrativo Municipal CAM.



Una de las preocupaciones está en que al menos cinco concejales presentan enfermedades preexistentes,los que solicitaron que las sesiones se mantengan virtuales. Otros opinan que es vital sesionar en el Concejo, sin público y con transmisión abierta por redes sociales, como ya se hizo, además de ser exigentes en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



En julio pasado se presentó el primer caso entre los concejales. La Alcaldía cerró la semana pasada un área de atención a la ciudadanía.

El concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle dijo que “que es una preocupación de varios colegas que tienen preexistencias. En mi caso, yo soy hipertenso y por tanto, se requieren cuidados más severos. Aunque no puedo negar que me da alegría verles aquí en el hemiciclo”.



También el concejal Harvy Mosquera advirtió que al igual que Tamayo Ovalle es hipertenso e incluso esta pendiente de una cirugía que espera no lo aleje de sus labores.

Tras presentar síntomas ayer en la tarde, decidí hacerme la prueba para Covid-19. El resultado es positivo. Me siento bien. Seguirè con todas mis tareas y debates como Concejal de Santiago de Cali.

El concejal Fabio Alonso Arroyave Botero sostiene que bien se podría pensar en sesiones semipresenciales o con alternancia, “para garantizar la participación de todos los concejales, manteniendo las transmisiones para que el público se entere de lo que aquí hacemos como veníamos”.

Concejal de Cali pide acelerar toma de pruebas y entrega de resultados

vía @WNCOCali https://t.co/gzv8TZgemo@ALEXAHERNANDEZC — concejocali (@ConcejoCali) September 29, 2020

Su colega Carlos Hernando Pinilla Malo advirtió que en el hemiciclo del Concejo deben estar solo los Concejales sesionando y los funcionarios citados. “Pero no hace falta asesores, porque estaríamos rebasando la norma. Somos 21 concejales, 21 asesores, 21 escoltas, además de los funcionarios administrativos”.

Las concejalas Alexandra Hernández Cedeño y Ana Leidy Erazo Ruiz se mostraron partidarias de asistir al Concejo con el mínimo de personal, manteniendo las transmisiones de las sesiones como se hizo desde abril hasta el 30 de septiembre, dejando en claro que en el Concejo no habrá atención al público.



Para Juan Pablo Rojas Suárez, quien tuvo el virus, urge exigir el cumplimiento de las medidas de bioseguridad que son fundamentales para evitar un posible contagio.



Audry María Toro Echavarría, presidente del Concejo, aseveró que los Concejales deben poner de su parte para mantener el orden y el autocontrol.



Tamayo Ovalle dijo que “si nos llega a dar covid-19 a algunos de nosotros inmediatamente se cierra el Concejo y tenemos que entrar en cuarentena y volveríamos a la virtualidad”.