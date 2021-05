Al Valle llegó la cepa británica de covid

Lo que temían el alcalde Jorge Iván Ospina y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, con las secretarias del distrito y del departamento, Miyerlandi Torres y María Cristina Lesmes, se confirmó.



Al Valle llegó la cepa británica del coronavirus.



La confirmación provino del Instituto Nacional de Salud por lo que la secretaria Lesmes convocó a la ciudadanía tener total autocuidado y más durante esta crisis en que se observan filas por combustible.



"Con esto la posibilidad de contagio se incrementa, tenemos que extremar nuestras medidas de protección personal, lavado de manos y sobre todo distancia de por lo menos dos metros entre persona y persona”, dijo la secretaria de salud del Valle.



El alcalde Ospina señaló que es vital que la comunidad comprenda los riesgos que la pandemia no ha desaparecido y que el paro nacional tiene en crisis al país y a la región, pero el covid-19 sigue allí, latente.



Esta cepa como la brasileña es más letal. Es una mutación del virus, reclacó el alcalde Ospina.



La llegada de esta cepa sucede en medio de la emergencia sanitaria, la cual, fue declarada por Ospina en Cali, ante la acumulación de basuras en más de un centenar de puntos de la ciudad. Debido al paro y desabastecimiento de combustible, los carros recolectores están frenados.



CALI