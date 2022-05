El asesinato de los hermanos Juan David y Luis Eduardo Duque, oriundos del Valle del Cauca, está rodeado de interrogantes en una región de México afectada por una racha de crímenes.



En septiembre del año pasado, Luis Eduardo Duque, de 29 años, se despidió de su familia en el municipio de Andalucía, en el centro del Valle del Cauca, a una hora y media de Cali.



Decidió viajar hasta México en busca de conseguir un mejor futuro. Pasaron más de seis meses en la búsqueda del sustento. El joven mantenía en contacto con sus familiares.

Juan David Duque, de 27 años

A mediados de abril pasado, hace escasas dos semanas, su hermano menor, Juan David, de 27 años, también tomó el vuelo desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira y se reunieron en territorio mexicano.



Ramiro Duque, el padre de los hermanos, cuenta que ellos siempre llamaban y contaban que estaban buscando mejores trabajos. El sábado 30 de abril fue la última comunicación.



En la tarde del domingo primero de mayo empezó el drama sobre su paradero en el estado de Michoacán, a unos 288 kilómetros de Ciudad de México, en un viaje que dura más de tres horas.



Las autoridades acudieron a un lote baldío, en las inmediaciones de la colonia 'La Muda', en el municipio de Sahuayo, en un enclave de carreteras hacia Ciudad de México, Morelia y Guadalajara.



El hallazgo de los cadáveres fue verificado en ese predio cerca del sector de las calles Buenos Aires.

Estado de Michoacán en México.

Los efectivos de Seguridad Pública pidieron la llegada de Fiscalía General del Estado (FGE).



Así se verificó que eran tres jóvenes, pero no dispondrían de documentos de identificación.



Uno de ellos fue reconocido parcialmente como Luis Eduardo N., sin más datos, pero no se precisa si era uno de los colombianos.



Más tarde en el Servicio Médico Forense (Semefo) se determinó que dos de ellos eran Luis Eduardo y Juan David Duque.



Presentaban heridas de bala, al parecer, como tiros de gracia, además, al parecer, de señales de violencia o torturas.



En Andalucía, en el suroccidente de Colombia, la noticia fue recibida con asombro y dolor. Los familiares elevaron llamados para que les ayuden a repatriar los cadáveres.



En Michoacán se sufrió un fin de semana violento con 17 homicidios, pero no se han conectado con el triple crimen.



Uno de los casos fue el asesinato de cuatro personas en la madrugada del lunes 2 de mayo en un palenque de gallos, donde se realizaban peleas clandestinas de estos animales, en la ciudad de Morelia.



Una mujer, de 30 años, procedente del municipio de Zarzal, en el centro del Valle del Cauca, murió en un incendio en el sector de Santa María, en El Quisco, la región de Valparaíso en Chile.



Fue identificada como Erica Acosta, quien murió en lo que sería el fuego provocado por quien había sido su pareja y que apareció también quemado en el lugar, al mediodía del domingo Primero de mayo.



Ella presentaría heridas y se trata de clarificar si el hombre se quitó la vida o participaron otras personas en el incendio y muertes, según autoridades de Chile.

