La falta de control a las personas que a diario ingresan sin pagar o como 'coladas' a las diferentes estaciones del MIO, es uno de los cuestionamientos que muchos usuarios le hacen al sistema.



En un video que fue difundido en redes sociales quedó evidenciada la manera en la que un grupo de personas uniformadas, aparentemente se cuelan en una estación ubicada en el centro de la ciudad.



En el material audiovisual se puede observar que un grupo de personas hacen fila para ingresar por la parte externa de una estación a plena luz del día y la mirada de transeúntes.

#Increible Que 9 personas de una misma empresa no tengan para pagar el pasaje del #Mio, lo más triste aún es que estas estaciones no cuentan con vigilancia @METROCALI #CaliSinCultura #Cali #YaCelacanto pic.twitter.com/cVDiQdYrRH — Ya Celacanto (@YaCelacanto) January 24, 2023

En redes cuestionaron la falta de cultura ciudadana con el sistema al no pagar por el pasaje, en un panorama de profunda crisis financiera del MIO.



Sin embargo, otros usuarios de redes se quejan que en algunas estaciones no hay seguridad, y en algunos casos, personas que vendan o recarguen tarjetas.



Entre tanto, desde Metro Cali adelantan campañas para concientizar a los usuarios a promover la legalidad y pagar el pasaje correspondiente.



"Usuario MIO promueve la cultura de la legalidad y corresponsabilidad ciudadana. Al pagar tu pasaje garantizas no solo tu movilidad sino el funcionamiento del Sistema. Juntos construyamos ciudad y evita sanciones económicas por evadir el pago de la tarifa", publicó la entidad en redes.



