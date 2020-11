Desde el fin de semana llegaron ajustes en tres rutas del sistema de transporte masivo MIO en Cali, informó Metrocali. Es uno de los temas que han solicitado los concesionarios del servicio.



La entidad precisó que lo que no cambia es la obligación de cumplir con uso de tapabocas y distanciamiento personal.

Se reactiva la A17A (Universidades – Bochalema – Autónoma), y se mejora atención de las A46 (Sena – El Pondaje) y A11 (Universidades – Javeriana – Icesi), para servir a instituciones educativas, hoy en modalidad de alternancia.



Oscar Javier Ortiz Cuéllar, presidente de Metrocali, dijo que se tiene en cuenta la mejoría en movilidad, tanto de estudiantes como de trabajadores de diferentes sectores económicos y productivos en la ciudad.

Ortiz dijo que no solo se aumenta la cobertura espacial del MIO en hora valle, sino que se refuerzan servicios especializados en diferentes zonas de la ciudad. “Estamos reactivando algunos servicios del sistema paulatinamente y, a su vez, atendiendo las necesidades de la comunidad”, comentó el funcionario.

Los movimientos en tres rutas

Ruta A46 Sena – El Pondaje:



Esta ruta a partir del 31 de octubre, adicional al servicio que se presta en semana, también operará los días sábados. De esta forma, de lunes a viernes funcionará de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. atendiendo el ingreso a clase de los estudiantes. Luego hacia el mediodía de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y en la tarde de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. Los sábados 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y a la hora de salida de 10:00 a.m. a 12:00 m.



Ruta A17A Universidades – Bochalema – Universidad Autónoma:



Esta ruta se reactivará a partir del martes 3 de noviembre. El horario de operación será de lunes a viernes de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche.



Ruta A11 Universidades – Universidad Javeriana – Icesi:



Esta ruta operará desde el martes 3 de noviembre durante todo el día. Su horario de servicio será de lunes a viernes de 5:00 de la mañana a 9:30 noche.