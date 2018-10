Ajustan tiempos para entrega de las ‘Obras del progreso’

La prolongación de la avenida Ciudad de Cali entre carreras 50 y 80, una de las 25 ‘Obras del progreso’, se dará al servicio este martes. Pero no todas se entregarán en los tiempos previstos, la ampliación de la vía Cali-Jamundí que estaba programada para diciembre, ya quedará para el primer trimestre del 2019. Hubo que ajustar los diseños.

Para el secretario de Infraestructura, Marcial Quiñones, los retrasos no tienen nada que ver con la complejidad de los trabajos de ingeniería, sino con las obras imprevistas y con los permisos ambientales. Se ha tenido que cumplir, por ejemplo, con el decreto de la veda que implica hacer estudios sobre el estado de los árboles.

Otro aspecto de cómo quedó la prolongación de la avenida Ciudad de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga, EL TIEMPO



Con el primer tramo de la Vuelta de Occidente de 3,1 kilómetros, entre Ventiaderos y el puente del río Pichendé, se logró sacar la licencia ambiental, pero las obras no han podido arrancar. El próximo martes una comisión de Parques Nacionales hará una inspección para ver si se cumplió con los requisitos adicionales que exigieron. Desde hace cinco años se espera el inicio de los trabajos.



Los diseños del tramo dos, 5,7 kilómetros, están en ajuste. La meta es sacarlo a licitación el próximo mes e iniciar obra en los primeros meses del 2019. Terminará en La Leonera y quienes circulen por la Vuelta de Occidente, a la altura del kilómetro 19, podrán seguir hacia Buenaventura.



El proyecto del hundimiento de la 70, en el puente de Sameco, justo donde Cali y Yumbo se dividen, está quieto. Quiñones dijo que se requieren que Yumbo y la Nación coloquen sus propios recursos y se comprometan con la obra.



El puente de la carrera 100 con 25, que se conectará con la Estación Universidades del MIO y la futura Terminal del Sur, y que le dará salida al flujo de la Simón Bolívar que se conecta con Jamundí, saldrá a licitación en 10 días. La idea es empezar obra en enero. Demandará 46.000 millones de pesos, 8.000 los aportará Metrocali y cerca de 3.000 Emcali.



El retorno en el corredor Cali-Jamundí, que quedará de 6,0 kilómetros y no de 12 como en la actualidad, ya salió a licitación y se adjudicará en diciembre. En el primer trimestre del próximo año estará listo.



La que sí se entregará en diciembre será la vía a Cascajal, 3,5 kilómetros de mejoramiento.



El puente sobre el río Lili, en la vía Cali-Jamundí, se entregará en el primer trimestre del próximo año.



El propósito de la municipalidad es dejar 246 kilómetros de ciclorruta, Infraestructura hará 38, kilómetros por 7.800 millones de pesos que ya salieron a licitación; del resto se encargará Metrocali y el Centro de Diagnóstico.



El mejoramiento de los puentes, la mayoría ubicados en la comuna 16, ya se adjudicó y los trabajos se ejecutarán este año. De los 650 que hay en Cali, entre vehiculares y peatonales, 25 fueron identificados como los más críticos; en el caso del programa adoquines, ya se compró la maquinaria pero desde hace tres meses se espera que la secretaría de Movilidad permita matricularla para poder avanzar. La meta son 3.800 metros cuadrados a mejorar, pero el Secretario considera ya no se alcanzará.