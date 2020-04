Aislamientos territoriales, y tamizajes en  supermercados y bancos

En los barrios y sectores de Cali donde se han presentado más casos de coronavirus se aplicarán aislamientos territoriales selectivos. Pero nadie debe bajar la guardia en una ciudad donde ayer reportaban 25 muertos, superando los 450 enfermos.

El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que no se trata de un trato discriminatorio. “Cali no es una ciudad homogénea y nos demanda a todos tomar acciones distintas. Estamos diciendo que la primera parte del aislamiento territorial selectivo es buscar que si una persona no tiene las condiciones para vivir el aislamiento, la vamos a trasladar, así no tenga síntomas para que esté resguardada”.



En los reportes oficiales se encuentra que avanzan los contagios en El Morichal, en la comuna 15, y Ciudad Córdoba, en la comuna 16.



También figuran Mojica, en la comuna 15; Manuela Beltrán, en la comuna 14; y El Vergel, en la 13, todos en Aguablanca.



En ese listado aparecen, además, Ciudadela del Río, en la comuna 21, del oriente caleño; Ciudadela Floralia, comuna 6 en el nororiente; y Lleras Camargo, en la comuna 20. Esta es la de Siloé, en la ladera de la capital vallecaucana.

Estos ocho sectores son los priorizados, como los denominan las autoridades para las acciones, pero dentro del listado de los que tienen muy alto nivel de casos confirmados también figuran Brisas de Los Álamos, comuna 2 en el norte de la ciudad; El Guabal, comuna 10 en el sur; y República de Israel, en la comuna 16. No obstante, estos tres últimos barrios no están dentro los ocho primeros mencionados como los priorizados.



El Alcalde los llamó microterritorios con esta importancia a muy corto plazo de más acciones dentro de nuevas estrategias.



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, sostuvo que en los ocho barrios priorizados habrá acciones, más allá del aislamiento en las viviendas. Serán aislamientos territoriales selectivos.



“Vamos a trabajar desde el punto de vista individual, comunitario y sectorial”, dijo la funcionaria. Explicó que “desde el punto de vista individual tenemos allí unos casos positivos. Con esos casos positivos, a ellos vamos a determinar una encuesta para definir el nivel de hacinamiento y las características sociales y si nos permite tener su aislamiento en la vivienda o retirarlos a unos sitios especiales”.



La secretaria Torres señaló que con la Arquidiócesis de Cali e instituciones de salud de la ESE Oriente se adecuarán los albergues para población que viva en hacinamiento, haciendo controles que abarquen un radio de más de 30 metros y pase su cuarentena, como lo había anunciado esta semana el alcalde Ospina.



Torres anotó que ya hay monitoreos con plataformas tecnológicas de los sitios en riesgo para determinar alertas y avisar así, a entidades para que hagan el control respectivo. De manera individual en búsqueda activa de casos probables se aplicará una metodología similar al monitoreo de vacunación, de casa en casa. “Vamos a visitar, alrededor del caso positivo, tres cuadras en la misma línea y las tres de al frente por la misma acera. Si es en un edificio se hace búsqueda activa en el piso del mismo caso.



“Allí, de casa en casa se tomará la temperatura con termómetro infrarrojo y la prueba de olfato que nos permitan detectar casos sospechosos”, dijo Torres al explicar que esto es un tamizaje.



Si el resultado es positivo se toma muestra para coronavirus. Si el resultado de este tamizaje es negativo, prueba positiva de temperatura, prueba negativa de olfato se toma muestra de coronavirus, agregó.



Si todo es negativo se continúa con los siguientes miembros de la familia o la próxima vivienda. En toma de temperatura negativa y prueba de olfato positiva no se realiza toma de muestra, pero la casa queda bajo seguimiento.



También sostuvo que alrededor de las viviendas en epidemiología comunitaria se trata de identificar la fuente de infección, además de que pudo haber tenido contacto con extranjeros, aunque esa etapa ya se ha superado en Cali, porque los contagios ya son adentro de la ciudad. “Vamos a tomar muestras a los cajeros, a personal que atienden en supermercados. Se les va a tomar en las entidades financieras más cercanas, porque son sitios de aglomeraciones, donde hay largas filas afuera de estos locales; “también al vigilante, a personas que están en contacto con la población”. Esto ya está validado con el Ministerio de Salud.



Desde el punto de vista comunitario, en un trabajo intersectorial una de las preocupaciones es la seguridad alimentaria. Pero la idea no es que haya ciudadanos de otras comunas que lleguen a barrios distintos, sino que sea la misma comunidad que trate de circular los alimentos para disminuir la transmisión. Se van a aceptar ollas comunitarias, pero cada persona recibe el almuerzo en su casa en horario específico sin generar sitios de encuentro. Habrá bonos inteligentes.

Reportan otras muertes

Este viernes, la cifra de enfermos en el Valle subió a 605 y hubo cinco nuevas muertes en el departamento (tres hombres en Cali, de 55 años con tabaquismo; de 64, con diabetes, hipertensión, hiperlipidemia e insuficiencia cardíaca); y uno de 62, sin enfermedad de base.



En Palmira murió un hombre, de 46 años, con hipertensión y obesidad. Esta semana habían muerto dos mujeres.



En Jamundí murió un hombre, de 66 años, con hipertensión y herpes zóster. En zona rural de ese municipio del sur vallecaucano se están aplicando retenes para evitar que el tránsito de visitantes les lleve el contagio.​