En medio del debate por el proyecto de Reforma a la Salud han aumentado las quejas por el servicio en Cali, al saltar de 10.107 en el 2022 a 14.027 barreras de atención en el transcurso de 2023.

El proyecto de Ley que busca cambios en el servicio de salud avanza esta semana en medio de controversias y la puja de quienes apoyan al Gobierno y los que toman distancias.



En la mañana del martes 9 de mayo, entre recusaciones polémicas, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes suspendió la discusión de la Reforma, hasta que la comisión ética resuelva si están o no impedidos los congresistas por estar afiliados a una EPS.



En ese debate se asegura que el proyecto pasa aprietos para su paso porque no hay acuerdos con partido de la U y el Conservatismo.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, decidió poner su apunte en redes sociales.



"Ahora resulta que nuestro sistema es perfecto y no pasa nada con las EPS. Pues venga les cuento, en Cali tenemos la figura del Defensor del Paciente y las quejas son los casos de citas con especialistas que se demoran hasta 6 meses cuando se puede hacer poco con la enfermedad", escribió.



El pronunciamiento se hizo al conocer el reporte del Defensor del Paciente de Cali, Jhon Murillo.



"En la secretaría de Salud de Cali, oficina de la Defensoría del paciente, la administración distrital registró 14.027 barreras de atención, en el año 2023 versus 10.107 en el 2022. Eso quiere decir, un crecimiento del 39 por ciento en comparación al año anterior", informó Murillo.



En el asunto más frecuente de quejan están los procedimientos ambulatorios, falta de continuidad de diagnósticos, además de reclamos por radiografías, resonancias. escanografías y otros exámenes.



No es la primera vez que el alcalde Ospina tiene una posición crítica ante el sistema de salud porque en enero de 2021 expresó: "No sé qué espera Colombia para despertar de este adefesio como las EPS; no entienden la importancia de la vida y salud de sus pacientes y usuarios”.



En julio de 2020, el Alcalde interpuso denuncia penal ante la Fiscalía por el que calificó como incumplimiento y la demora de algunas EPS en la entrega de resultados en medio de la pandemia de covid-19 en la ciudad y la región.

