El sábado 17 de diciembre, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 2497 de 2022 que estableció la hoja de ruta para habilitar la expedición de las tarifas del Soat.



En la normativa se determina qué tipo de vehículos aplican para el beneficio de una reducción del 50 por ciento. En esa lista figuran motos de menos de 100 centímetros cúbicos (cc) y las de entre 100 y 200 cc, los motocarros, tricimotos y cuadriciclos, así como los motocarros hasta de cinco pasajeros.



También autos de negocios de hasta 1.500 cc de menos de 10 años de antigüedad, y los del mismo cilindraje, pero de 10 años o más; buses y busetas urbanos; y servicio público intermunicipal.



Hasta el fin de semana estaban, se notaban los letreros de no venta porque no se había dictado la normatividad del beneficio que aplica para pólizas expedidas a partir del 15 de diciembre de 2022.



El sábado se informó sobre la expedición del decreto. En la mañana del lunes, usuarios y usuarias de motocicletas y carros llegaron a las aseguradoras o sitios de venta de Soat para conocer y tramitar el descuento del 50 por ciento.



Los encargados del trámite explicaban temprano a quiénes se les otorgaban los descuentos por el Seguro.



En Cali y otras ciudades del Valle del Cauca se ha vivido la controversia por los apremios para conseguir el Soat.



En medios y redes se han reseñado madrugones para alcanzar fichas o cupos porque no siempre los comercializadores contaban con la disponibilidad de atender todas las peticiones del Seguro Obligatorio.



Pero ahora les ha tocado dar más de una 'vuelta' a dueñas y dueños de carros porque ya no se consigue, como antes, en estaciones de servicio y hasta droguerías en puestos de apuestas.



"No volvieron a darnos esa venta del Soat", decía ayer una vendedora en una gasolinera.



"Llegué hasta un centro comercial donde lo tramitaban fácil, el encargado me dio una dirección electrónica para el trámite, pero se quedaba esperando o se caía. Luego fui hasta una casa de mensajería y me dijeron que lo tramitaban. Pagué y dijeron que me llamarían. En la tarde me dijeron que fuera por el documento", contó la dueña de un automóvil.



En redes se mueven quejas desde octubre. Por ejemplo, @Luolbe2 apuntó que "en Cali no se está vendiendo el Soat ni para motos ni para carros".



La Secretaría de Movilidad señala que está atenta para que la venta de ese Seguro se normalice, porque su no renovación conlleva una sanción en controles de tránsito y en las cámaras de fotomultas.

