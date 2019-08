Ahora hasta motos se venden y compran por Internet

Lo que más se vende por Internet son celulares y mucha tecnología pero, ahora se ha empezado a mover el mercado de las motos.

Las notos que se comercializan son nuevas y las más pedidas son Yamaha, Bajaj y Suzuki.



Según datos revelados por Mercado Libre Clasificados y su portal Tucarro.com, en el primer semestre del año se registró un aumento en las ventas del 13 por ciento. En esta plataforma de comercio electrónico se registran más de 8.500 publicaciones de motos.



El Valle tiene el 9,0 por ciento de participación del mercado en publicaciones de motocicletas online y es la tercera región con mayor oferta, después de Bogotá y Medellín. Frente la demanda de motos por Internet, el 6,0 por ciento se presenta en este departamento.



“El crecimiento del comercio electrónico ha ayudado a que la industria automotriz tenga un repunte significativo en la categoría de las motocicletas. El 60 por ciento de motos que se publican en la plataforma de Mercado Libre se venden en menos de cuatro semanas”, señaló Philippe Fossaert, gerente de Mercado Libre Clasificados y su portal Tucarro.com.



El 64 por ciento de los vallecaucanos que oferta y compra por la plataforma es hombre y el rango de edad se mueve entre los 25 y 34 años.



Lo que menos se mueve por Internet son los libros.



Aún hay resistencia frente a las compras por Internet. En el caso de los colombianos, un 46 por ciento dice que no le genera confianza o que le parece insegura la forma de pago; un 42 por ciento prefiere comprar en una tienda fija y hay un 21 por ciento al que no le gusta pagar más por el envío.



Otros manifiestan que no confían en el manejo de sus datos personales; otros no saben cómo comprar por Internet; les preocupa que lo pedido no coincida con lo solicitado y no poder hacer devoluciones. Alguno aún requieren la asesoría de un vendedor y algunos no tienen tarjeta de crédito o débito..



En Colombia 28 millones de personas tienen acceso a Internet; en el 2017 se realizaron 87 millones de transacciones online y se estima que en el 2020 el 70 por ciento de las transacciones se realizarán a través de Smartphone.



El 65 por ciento navega por su dispositivo mobile, pero un 83 por ciento, a la hora de comprar lo hace desde su computador. El 50 por ciento paga con tarjeta de crédito, un 35 por ciento en efectivo y un 15 por ciento pide que le debiten a su cuenta el valor de la compra.



El 55 por ciento de las mujeres compran moda, el 54 por ciento viajes, mientras que un 59 por ciento de los hombres pagan por cultura y un 67 por ciento por tecnología.



MercadoLibre es una compañía argentina fundada en 1999, está entre los 50 sitios más visitados del mundo en términos de páginas vistas.