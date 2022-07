En un video quedó registrado el momento en que un veedor ciudadano fue agredido en un supuesto operativo de tránsito en el Valle del Cauca.

El veedor identificado como Mauricio Chalá recibió una pedrada en la cabeza mientras denunciaba presuntas irregularidades en el operativo.

En la ciudad de cali en la noche del sábado 2 de julio de 2022 siendo aproximadamente las 9 pm , en una intervención de la veeduria ciudadana a un puesto de control que no cumplía la norma es agredido el veedor ciudadano MAURICIO CHALA en la cabeza con objeto contundente pic.twitter.com/XhFYtwhGHJ — DIRECTOR NACIONAL DE R.A.P. RESERVA ACTIVA DEL P. (@rodrigoperezfl3) July 3, 2022

Debido al fuerte golpe, Chala cayó al piso tomándose la cabeza.



La persona que grababa el video y otros acompañantes de Chalá quedaron atónitos y solamente pudieron rechazar la agresión porque quien lanzó el objeto contundente se escondió.



Policías y agentes de tránsito no buscaron establecer quien fue el agresor y su actitud fue de no hacer nada, mientras el veedor estaba tendido en el piso.



Las autoridades no se han pronunciado con respecto a esta situación.



Noticia en desarrollo