Por muy poco, el periodista deportivo Max Martínez se salvó de perder la vida tras ser atacado con arma blanca por parte de un grupo de hinchas escarlatas que lo confundieron por ser seguidor del Nacional.



El periodista, que trabaja para el programa radial El Corrillo de Mao, fue herido cerca al cuello y en la espalda.



Las autoridades no se han pronunciado al respecto.



(Le puede interesar: Candidata declina su aspiración a la Alcaldía de Cali y se suma a la de Alejandro Eder)

En la edición mañanera del jueves 27 de julio, en El Corrillo de Mao, el periodista contó que se encontraba con algunos colegas que salieron tarde de la noche, luego de la rueda de prensa del partido entre América vs Nacional, en el Pascual Guerrero, fueron al Parque del Perro en dirección a uno de los restaurantes.

Fuera de peligro se encuentra el periodista Max Martínez del Corrillo de Mao que anoche recibió 2 puñaladas en el sector del parque del perro. Lo confundieron como hincha de @nacionaloficial. @Maxlavoz recupérate. Curiosamente es el periodista del @AmericadeCali en el Corrillo pic.twitter.com/n1q5jTlSop — Oscar Luis Cardenas (@changocardenas) July 27, 2023

“Cuando estábamos para irnos y pedir el carro y demás, nos llegan unos muchachos, unos en moto, otros a pie, lo digo de esa manera porque no quiero generalizar, pero eran aparentemente hinchas del América porque nos gritaron ‘estos manes son de Nacional’ o como dicen ellos ‘estos son panaderos’, y en ese momento nos corretearon y nos tocó correr a todos, y en ese en ese corre corre alcanzaron a coger una de mis amigos y yo, por no dejarlo solo me quedé”, recuerda Martínez.



Relata que en ese momento fue increpado por cerca de tres o cuatro hinchas. “Como no tenía nada para quitarme, uno de ellos me mandó el puñal. En ese momento no sentí nada ya después fue al tocarme el cuello sentía como un ardor ahí fue que vi la sangre y obviamente mandando siempre por la espalda”, sostiene.



(Además: Motociclista mata a tiros a hombre señalado de cometer varios robos en el sur de Cali)



Denuncia que en el hecho llegó una patrulla motorizada de la Policía, pero lo único que le dijeron: “Coja un taxi y váyase para a clínica”.



“No me pidieron declaración ni nada, para saber qué había sucedido. Afortunadamente fuimos a la clínica Los Farallones y por fortuna la atención fue rápida”, agregó.



Los galenos le informaron que las heridas no revestían gravedad, por lo que solo le tomaron algunos puntos. Sin embargo, la de preocupación era la que tenía en la espalda cerca al hombro porque temían que hubiese comprometido un pulmón, pero no pasó del susto.



Por último, el periodista hizo un llamado a las autoridades porque al finalizar los compromisos y las ruedas de prensa, los uniformados se van de la zona del estadio, dejando a la población a merced de la delincuencia.

Más contenido de Colombia

CALI