¡Agéndese!, Feria en Buga y más de 200 poetas reunidas en Roldanillo

Prográmese este fin de semana en el Valle del Cauca y la ciudad como la coronación del Reinado Nacional del Azúcar en Buga, Valle; el 'Encuentro de Poetas Colombianas' del Museo Rayo; safari de precios en Unicentro; 'Bernardas' en el Teatro La Esquina; 'Los sabores de mi tierra'; empanadas Bailables en Espacio 1060; Andoke: Una asombrosa transformación y caminata con los integrantes de cuatro patas de la familia en Buga, Valle.

Viernes

68 Feria de Buga 'Un patrimonio lleno de alegría'

La agrupación musical Herencia de Timbiquí, hace parte de la Feria, para deleitar a los asistentes con todo el sabor del Pacífico, en el que fusiona el sonido de la marimba de Chonta, los cununos y el bombo folclórico. Esta agrupación estará en la carpa de Tardes en Familia, en el interior del Coliseo Camilo J. Cabal. Sin costo adicional, solo con la boleta en ingreso al Coliseo.



Exposición equina paso fino colombiano, de trocha y galope en el Coliseo de Ferias de Buga. Esta exhibición que se hace por primera vez en la cabalgata, busca que la gente conozca esta clase de equinos que son poco distinguidos en nuestro entorno y, además, para que aprecien toda la importancia del contacto de los niños con los caballos en su formación.

Mañana sábado será de trocha pura, colombiana, asnares y mulares y en el cierre de la feria es decir, el domingo, trote y galope.

Coronación del Reinado Nacional

del Azúcar en Buga, Valle

En el marco de la Feria de Buga en su versión 67 ‘La Alegría Está en tus Manos’, la Administración Municipal ‘Buga Renovada’, realiza por sexto año el Reinado Nacional del Azúcar, evento que rinde homenaje a la región y a sus tradiciones, con la participación de hermosas mujeres representativas de distintos departamentos de Colombia



El certamen finaliza hoy con la gala de elección y coronación evento que tendrá lugar, en la Antigua Estación del Ferrocarril el próximo viernes 20 de julio a partir de las 6:30 p.m. Evento igualmente gratuito.

'Encuentro de Poetas Colombianas' del Museo Rayo

El manejo de figuras geométricas y color, algunas de las características del maestro vallecaucano. Foto: Cortesía Museo Rayo

Hasta este domingo 21 de julio, se llevará a cabo la edición número 35 del Encuentro de Poetas Colombianas del Museo Rayo, ubicado en Roldanillo, en el norte del departamento.



Dos de las muestras, tituladas Humor Rayo, son de Omar Rayo y dos son de mujeres: Adriana Marmorek y Karen Lamassone, quienes participarán en el Encuentro para hablar de su obra.



Este programa de exposiciones cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y la Gobernación del Valle del Cauca. Estarán abiertas al público hasta mediados del mes de septiembre de 2019.



Más de 200 mujeres poetas, cantadoras, cantautoras, artistas plásticas y escénicas, investigadoras, conferencistas, repentistas, cuenteras, novelistas, niñas, madres, ancianas de todas las etnias, tendencias, y orientaciones. El Encuentro es plural e incluyente y parte del principio de la integración de las artes ya que la poesía participa en todas.



Este encuentro tendrá tres espacios importantes:



Charlas y conferencias, destacando a la novelista Paola Guevara que nos hablará de la poesía en la novela; Paula Ríos con una charla y demostración de la Poesía y la música en los libros para niños y niñas entre otras.

Recitales especiales de las “Almadres,” Patricia Ariza y Marga López.; de las Almanegras, Mary Grueso, Elcina Valencia y María Teresa Ramírez y de otras poetas afrocolombianas como Jenny De la Torre; Recital especial infantil de los talleres del Museo; Recital especial poetas de Roldanillo y de Águeda Pizarro, entre otras.



Y espectáculos con la obra de Teatro de La Candelaria, “Manuela no viene esta noche” de Patricia Ariza; Concierto de Marta Elena Hoyos, “Mujer América; presentación del Grupo Chontaduro de Cali; Presentación de Las Cantadoras del Patía. Videos sobre las Almadres, “Vers-hadas” de Martha Patricia Mesa.La inscripción es abierta. Se encuentra la convocatoria en la página del Museo Rayo. En ella se da información sobre hospedaje, transporte, alimentación y las bases para el Concurso Ediciones Embalaje.

Safari de precios en Unicentro

Centro comercial Unicentro Cali, zona de la fuente del oasis. Foto: Julio Romero. EL TIEMPO

Prepárese para vivir en Unicentro Cali una experiencia soñada como la aventura de un sensacional safari en Brasil. Entre el 13 de julio y el 03 de agosto participe en el sorteo de este novedoso premio, registrando sus compras iguales o superiores a $100.000 acumulables en los puestos de información y gócelo.



El ganador podrá avistar y conocer la fauna y flora del Pantanal, el mayor sistema inundable continuo de agua dulce del mundo y uno de los más productivos ecosistemas de vida silvestre del planeta. También disfrutará del Paseo de Chalana en el Corixo Santo Domingo - un brazo del río Miranda, recorrido en el cual es posible visualizar aves que viven en las márgenes de los ríos.

Sábado

'Danzas del Mundo' en Unicentro

Banda Departamental. Foto: Archivo particular

El 20 de julio es la celebración patriótica más importante del país y la conmemoración de la independencia de Colombia de la colonización española, una fiesta cultural que motiva a las personas a salir a la calle, a ondear su bandera. Así que asista en familia a Unicentro Cali y deleite sus sentidos con un gran espectáculo, la presentación de la Banda Departamental y su concierto “Danzas del Mundo” en el Oasis, a partir de la 4:00 p.m.



Y prográmese para este 25 de julio, en sus 483 años de fundada, la ciudadela comercial lo invita para celebrar juntos que Cali es una ciudad que respira arte, cultura y felicidad. A las 4:30 p.m en la plazoleta central.

'Bernardas' en el Teatro La Esquina

Teatro en la Esquina presenta el estreno de la obra 'Bernardas' Foto: Teatro La Esquina Latina.

En el Teatro Equina Latina, ubicado en la calle 4 Oeste Nº 35-30, la casa de Bernarda Alba, es la última obra escrita por García Lorca, dramaturgo andaluz, quien es considerado el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX.



De manera profunda y transparente, 'Bernardas' universaliza los conflictos de un modelo familiar, captando los valores y prejuicios más arraigados de la sociedad española de su tiempo. La muerte aparece como el escape a la opresión que asfixia el deseo de las hijas de Bernarda Alba. Mayor información a los teléfonos PBX: 5542450 - 314 519 7549.

'Sushi divertido' en Unicentro

Sushi divertido en Unicentro. Foto: Archivo particular

En la búsqueda de opciones gastronómicas novedosas, saludables y deliciosas para los niños, Unicentro Cali a través de su taller 'Chef Kids' desea despertar en 40 pequeños su gusto por la cocina, sus habilidades culinarias e identificar desde su infancia el espíritu emprendedor de los menores. Para participar solo deben presentar facturas por compras del día, iguales o superiores a $20.000.



La cocina enseña a los pequeños, habilidades para enfrentar la vida, mejorar sus niveles de atención y su capacidad de alcanzar metas.

Teatro: 'Cuento con valores'

Obra 'Cuento con valores'. Foto: Archivo particular

'Cuento con valores' será presentada a las 11: 00 a.m., en la Casa del Sol, ubicado en la carrera 25 No. 2 Oeste. 20, que trata de los valores humanos son las normas que desde el inicio de la vida humana en el planeta hemos ido construyendo, para garantizar la protección de la especie. Un espacio no convencional y alternativo nacido en el barrio de San Fernando Viejo, en honor al actor ya fallecido Helios Fernández.

Continuarán la temporada el 24 de julio a las 7: 00 p.m., en la sala Casa Naranjas, en el barrio el Poblado II, en la carrera 29A Nro 45-72, con la misma obra. Y finaliza la temporada el viernes 26 de julio a las 7: 00 p.m., en la sala Teatro La Concha, en la calle 4 Nº 10 - 48.

​Información para venta de boletas: en las taquillas de los teatros o al fijo 484 0905.

'Los sabores de mi tierra'

El 17 de noviembre de 1995 se inauguró el Centro Comercial Chipichape, uno de los más populares de Cali. El complejo comercial abrió con más de 150 locales. Foto: Archivo particular

Este mes de julio tiene gran recordación en el país y para Cali, como el 20 de julio la Independencia de Colombia y el 25 de julio, la capital del Valle del Cauca cumple 483 años, por eso en el Centro Comercial Chipichape hacen un homenaje a cada región del país "en Chipichape nos complace educar y mostrar nuestras riquezas culturales y con ellos contribuir a reafirmar sentido de pertenencia y apego en nuestros niño, jóvenes y familias en general". Así que invita a propios y visitantes hasta el 31 de agosto para que disfruten de las tradiciones, costumbres, fiestas, sabores y ritmos que conforman nuestra identidad.



Es así que Chipichape tiene una invitación para incentivar a sus visitantes, por cada $100.000 en compras dentro en el Centro Comercial, sorteará un viaje doble para una disfrutar de una ruta por Colombia. El ganador podrá disfrutar de un recorrido por el Valle del cauca, Costa Pacífica, Cartagena, Santander, y Amazonas.

Tour por Cali al aire libre y caminando

Tour en Cali. Foto: valle y adventours.

Disfrute de varios sitios de Cali por medio de un tour para que visite sitios emblemáticos en familia y amigos. Información: 301 754 9188 - 300 774 8605 / www.valleyadventours.com o en la carrera 9#3-01, en el barrio San Antonio.

Domingo

Celebración del barrio Ecuarístico o El Templete, en Cali

Ubicada en el barrio El Templete, en el sur de la ciudad, carrera. 36 # 60 Foto: Cali Ají.

64 años de historia tiene el barrio Eucarístico o El Templete, como comúnmente se conoce. El Eucarístico se desarrolló en torno al templete construido para el Congreso Eucarístico Bolivariano de 1949, uno de los primeros barrios de la Cali moderna, ha sido el epicentro de infinidad de acontecimientos a lo largo de su historia, siendo el caso de los Juegos Panamericanos de 1971, las primeras Ferias de Cali, las cabalgatas, la llegada de Richie Rey y Boby Cruz a la Caseta Panamericana, impulsando la salsa tradicional y una serie de realizaciones cinematográficas y de televisión, entre otros hechos.



Ariel Marín, uno de los organizadores del evento, resalta que la importancia de este barrio para la ciudad es grande, ya que se concentra gran turismo en esta zona, por el circuito deportivo y gastronómico que existe, resaltando los famosos cholados, cuya bebida refrescante es a base de hielo raspado, frutas y dulce.

Esta celebración tendrá lugar partir de las 9:00 a.m., y se prolongará hasta las 7:00 p.m., en el parque del sector, ubicado sobre la Avenida Roosevelt con 36. Con una variada programación, que incluye una muestra gastronómica, una exposición de alimentación saludable, presentaciones artísticas, actividades recreativas para niños y charlas sobre los cuidados al medioambiente.

“El león y el carpintero” en el teatro La Esquina Latina

Obra teatral “El león y el carpintero”. Foto: Teatro La Esquina Latina.

En el Teatro Esquina Latina, ubicado en la calle 4 Oeste Nº 35-30, barrio Tejares de San Fernando., se presentará la obra de teatro a un joven león que escucha a dos de sus súbditos, una ratona y una pava, quejarse de las maldades y artimañas del hombre; el león que es fuerte y orgulloso, sale a buscar a ese extraño animal sin escuchar los consejos de sus pequeñas amigas que le advierten que él no está preparado para semejante empresa.

Para boleteria y mayor información al 5542450 - 314 519 7549

Empanadas Bailables en Espacio 1060

Andoke: Una asombrosa transformación

En Andoke los talleres están enmarcados en la lúdica, la literatura y el arte como ejes transversales a todas las actividades. Foto: Página web de Andoke

Fundación Andoke, zoocriadero de mariposas, es una propuesta periurbana de educación y experimentación ambiental. A solo 20 minutos del centro de la ciudad de Cali. Km. 6, Parcelación la Reforma Vía a Cristo Rey, en sus primeras montañas hacia el occidente, Andoke representa una experiencia inusual, atractiva y educativa para los visitantes.



​Los visitantes experimentan la conservación del ecosistema, con un jardín boscoso, integrado con un Mariposario de 300 m2 cubierto por malla polisombra, que alberga más de 15 especies nativas de mariposas con todas sus plantas hospederas y demás necesidades ambientales. Cuenta a su vez, con un mapa a escala de Colombia de 2000 mts2 en donde se vislumbran todas las regiones geográficas, su hidrografía, ciudades principales, fauna y flora.



Mayor información 032-05142989, 317 7003512, 317 7003508 o en la página web https://andoke.com.co/ Costo promedio de $15.000.

Caminata con los integrantes de cuatro patas de la familia en Buga, Valle

Caminata al aire libre en Buga. Salida del parque de Santa Bárbara a las 9:00 a.m. Para más información e inscripciones llamar al 3166969002 – 3003669856, ubicado en la carrera 15 #6-41.

Recuerde llevar hidratación, los caninos deben permanecer siempre con sus dueños.