¡Agéndese! este festivo con el Festival de Macetas y Feria en Florida

Este fin de semana festivo el Valle del Cauca, está de fiesta en diferentes municipios como Florida, Yumbo, Palmira, La Cumbre con Nino Segarra y eventos dentro de la ciudad que no se puede perder como el 19 Festival de Macetas, 'Cali Tattoo Festival' y caminata ecológica ruta Jardín botánico, entre otros.

Viernes

Invitamos a toda la comunidad de @UnivallePalmira para que participen en las diferentes jornadas que tendremos en 'Por si las pulgas', en donde podrán intercambiar ropa, zapatos, libros y otros artículos que estén en buen estado.

Escritores del suroccidente colombiano se reúnen esta semana en Cali

Presentación de libros como 'Memorias de amor y mar', 'Marea Literaria' de Fabio Martínez y Enrique Cabezas R. 'Eros luce culpable de un crime' María Ana Moreno.



Además de la presentación musical a cargo de Luis A. Torres esposa acompañado de una copa de vino en la Biblioteca Departamental 'Jorge Garcés Borrero', a las 6 p.m.

'Actos de Fuga en el Teatro La Concha

El Movimiento en Colectivo (MEC) en coproducción con el teatro la concha y el festival brújula al sur prepara una temporada pro-viaje de danza-teatro, presenta “Actos de Fuga” es una obra de danza que explora situaciones cotidianas y las transforma en momentos inexplicables y absurdos haciendo uso de la comedia y la fantasía

19 Festival de Macetas

Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira se preparan desde hoy para celebrar con los ahijados en un ambiente especial para la familia y los amigos. Un evento que busca conservar y dar a conocer la tradición, la cual fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia.



Programación oficial:



Del 27 de junio al 1de julio



Cali

Colina de San Antonio (29 y 30 actividades culturales desde las 4:00 p.m.)

Centros comerciales

Almacenes de cadena

Estaciones del MIO: Universidades y Unidad Deportiva.

27 y 28 de junio

Plaza Cayzedo

29 y 30 de junio



Bulevar del Río ‘Ruta dulce del Ahijado’

Jornadas culturales de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

29 de junio a 1 de julio

Parque La Flora



Jamundí

Centro comercial Alfaguara



Palmira

Centro Comercial Llanogrande

Centro Comercial Unicentro



Yumbo

En este evento ferial los maceteros exponen sus productos en la plazoleta Fray Peña del parque Belalcázar y participarán 15 familias dedicadas a esta dulce tradición vallecaucana.

X Feria Agropecuaria, Gastronómica y del Emprendimiento, en Florida, Valle

La décima feria agropecuaria, gastronómica y del emprendimiento, inicia con el desfile de comparsas, festival de la cerveza, y en la tarde cabalgata. El día sábado, festival de la cerveza desde las 10 a.m., y la feria deportiva y gastronómica.



El domingo, de 6 a 9 p.m., recepción y registro de exposiciones. A partir de las 10 a.m., apertura de la décima feria agropecuaria y del emprendimiento rural, como por ejemplo, exposiciones agrícola, pecuarias, artesanal, agroindustrial y onramental. También II Festicafé, festiva equino, gastronómico, presentaciones artísticas y encuentro y audición de melómanos.



Por último el lunes festivo, a partir de las 9 a.m, festival canino, segundo día de Festicafé, sigue el festival de la cerveza, gastronómico y cierre con presentaciones artísticas.

Sábado

'Mami' en el Teatro La Concha

El Movimiento en Colectivo (MEC) en coproducción con el teatro la concha y el festival brújula al sur prepara una temporada pro-viaje de danza-teatro, presenta "Mami" es un espectáculo compuesto por dos unipersonales (Elijo Rosa y Caustico) que narran el rol de la madre en el propio entorno familiar de los autores e intérpretes, en el Teatro La Concha, Calle 4 # 10-48, cada una a las 7:30 p.m. Los interesados pueden reservar sus entradas llamando a los teléfonos: 893 86 06 – 300 364 48 84.

Nino Segarra en La Cumbre, Valle

Este destacado cantante, arreglista y compositor. Nació en Maricao y se presentará en La Cumbe, Valle diagonal parque Villanueva en la Terraza Club Discoteca, el cover es de 10000 pesos. Para mayor información al 314 7603522.

Summer Ride BMX

SkatePark, ubicado en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, sobre la carrera 52 con calles 3 y 4, los menores de edad deben estar con un adulto responsable y su documento de identidad. Para más información vertigo@cali.gov.co

Domingo

Caminata ecológica ruta Jardín botánico

El punto de encuentro es en el Monumento al gato del río, Hora: 7:00 a 11:00 a.m. Recomendaciones: desayunar antes de salir de casa, aplicarse protector sola. Llevar: Tenis con agarre, hidratación, gorra, refrigerio. Edad mínima sugerida es de 10 años, los menores de edad deben estar acompañados de un adulto. Para más información carrerasycaminatas@cali.gov.co

Lunes

'Cali Tattoo Festival'

En las Canchas Panamericanas unos dias llenos de arte, música y cultura, desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. Boleteria VIP $40.000 y general $15.000 pesos mayor información al 486- 02222. Evento para mayores de edad.

Para que prepare en familia

Juan Carlos Vargas, chef del NH Royal Cali, propone la picada ‘Colombia’:

Ingredientes:

Marranitas (plátano verde con relleno de chicharrón), aborrajado (plátano maduro relleno de queso), mini empanadas de carne (harina de maíz y papa triturada con carne desmechada), chorizo, papas a la francesa, lechuga, tomate, cascos de limón, ají y guacamole.



