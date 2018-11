Agenda con baile, cumpleaños de Unicentro, cantautores y  orquídeas

La programación traerá para este fin de semana fusión de música caleña, cubana y caribeña al mejor estilo, ritmos alternativos para la población joven de la ciudad, cantautores latinoamericanos,



Entre otras actividades, Unicentro celebra en grande su cumpleaños número 37 y Teatro La Concha presentará obra.

Viernes, 16 de noviembre



'Ensálsate' en el Hotel Dann Carlton



Con más de 80 bailarines en escena y 500 cambios de vestuario llenos de brillo y color, orquesta en vivo, la destreza y velocidad de los bailarines caleños, llega Ensálsate estrenando su temporada 'Conga' esta noche.



Harán una presentación con tres actos. El primero muestra la alegría y el sabor del Caribe donde se mostrará el bolero, el chachachá, el mambo, el son cubano y bailes modernos como el merengue y la bachata, caracterizado por los vestuarios y tocados al estilo de los grandes cabarets cubanos.



En el segundo acto harán un recorrido por los 60´s, 70´s, 80´s y 90´s, fusionando la música disco, pop y el dance con la salsa caleña. Y para finalizar rendirán tributo a Hector Lavoe, uno de los más grandes intérpretes de la salsa.

Compañía caleña Ensálsate Foto: Compañía Ensálsate

Obra 'Jovita frente al espejo roto'

Teatro La Concha, calle 4 # 10-48 / San Antonio

7:30 p.m.



Este espectáculo unipersonal fue un proceso de creación e investigación del artista plástico Carlos Alberto Zuluaga Jaramillo (Q.E.P.D), el director y dramaturgo del mismo Fernando Vidal y la actriz Gloria González quienes trabajaron arduamente durante 10 meses en los principales centros de documentación donde ahondaron para acercarse al alma de Jovita.



Fotografías de la época, toda la obra pictórica del maestro Zuluaga y estudios realizados con anterioridad por el maestro Vidal quien ya había escrito una miniserie para Tele pacífico.La obra también se presentará este sábado. Entrada General 20 mil pesos y estudiantes 15 mil pesos. Reservas e informes: 893 86 06 - 300 3644884

Segundo Festival Latinoamericano de Cantautores



La segunda versión será un espacio donde Cali, Palmira, Manizales y la Cumbre podrán disfrutar de la música latinoamericana y de cantar con los grandes en este campo. Este año se realizará en homenaje al maestro Ancizar Castrillón .



Invitados internacionales entre los cuales estarán por Colombia, Fernando Salazar Wagner, María Isabel Gómez, La muchacha, Nancy Zapata, Mario Rincón, Armando Lenis y Jorge Alonso Camacho.



Por invitados especiales estarán Felipe García, de México, Julio Chamorro, de Panamá, Rolo Diario, de Argentina, Sabina Odone, de Chile, Christian Porras, de Costa Rica y Sensi Falan, de España



Tendrá el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, Universidad de Manizales , Biblioteca departamental , Cámara de Comercio de Palmira y Alcaldía de la Cumbre .



Programación

Este viernes será en Cali en el Auditorio de la Biblioteca departamental del Valle a las 7:30 p.m. El Sábado, 17 de noviembre en la Cumbre a las 5 p.m. en la Casa de la Cultura del municipio. Y el martes, 20 y miércoles 21 de Noviembre en Manizales en el Auditorio Hugo Salazar García a las 7 p.m. Informes al 315 555 5755 - 300 620 3416

Foto: Archivo particular

Sábado, 17 de noviembre



37 años de grandes emociones

Centro Comercial Unicentro

Plazoleta Central, 4 p.m.



La ciudadela comercial invita este sábado a celebrar el cumpleaños número 37 de Unicentro Cali. Sorpresas, alegría, entretenimiento y momentos emocionantes vivirán clientes, visitantes, locatarios y empleados, quienes también podrán disfrutar con el encendido de la navidad.



Ana Teresa Segura, gerente de Unicentro, manifestó: "La Ciudadela Comercial a lo largo de sus 37 años ha aportado positivamente al desarrollo económico y social de la ciudad y la región. La capacidad para generar más de 3.500 empleos, 584 establecimientos comerciales, su condición de anfitrión a diferentes eventos de carácter cultural, de entretenimiento y educación familiar, el liderazgo de programas de Responsabilidad Social, la promoción de prácticas amigables con el entorno, muestran el compromiso de Unicentro Cali con el desarroll0".



Durante el evento darán inicio a la navidad adornando con luces y color los pasillos de la ciudadela desde las 6:30 p.m. Los clientes podrán participar en el sorteo de una camioneta Mazda Cx5 registrando compras por 200 mil pesos entre el 17 de noviembre y el 30 de diciembre.

Unicentro Cali Foto: Unicentro Cali

Concierto 'Invasión Nacional'

Fuente de soda en la Avenida 5N número 29AN - 47

8 p.m.



Por segundo año consecutivo llega a Cali Invasión Nacional, un evento que reúne bandas a nivel local y nacional, con el propósito de dar a conocer los nuevos talentos que mueve la música.



Desde el Caribe colombiano llega 'Cielito Drive' con una mezcla de rock, punk, tropical y ska. Las bandas caleñas 'Los Hotpants' y 'Estación Estelar' estarán presentes en el alternativo evento. Los asistentes podrán adquirir sus entradas el mismo día con un cover de 15 mil pesos.

Banda caleña 'Los Hotpants' Foto: Banda 'Los Hotpants'

Los Papeles del Infierno continúa para el cierre de Temporada 2018

Teatro experimental de Cali Enrique Buenaventura

8 p .m



'Los Papeles del Infierno' obra escrita por el maestro Enrique Buenaventura será la obra que culminará este 2018 a cargo del Teatro Experimental de Cali (Tec) , es una representación entre las clases sociales donde la mendicidad reina sobre las calles, hogares, los cementerios. Es el Infierno descrito por Enrique Buenaventura en los años 60 que azota campesinos, obreros, artesanos, estudiantes y hasta profesionales que vuelven a arder en los cementerios, las calles, los hogares y los lugares de entretenimiento donde reina la orgía de la mendicidad.



La función es este sábado 17 de noviembre, informes a 8843820 – 8832632 y 314 600 3332. Boletería: general a 20 mil y estudiante 10 mil pesos en la calle 7 # 8 – 63.

'Los Papeles del Infierno' Foto: Teatro Experimental de Cali

'Caliorquideas 2018'

Orquideorama Enrique Pérez Arbeláez

8 a. m.



La Asociación Vallecaucana de Orquideología (Avo) invita a la comunidad caleña a ser parte de la exhibición de 3 mil especies acompañado de gastronomía de la región como pasteles y mecato. Dentro de la jornada habrán 27 ‘stands’, 18 con variedad de artesanías y 7 de gastronomía con pastelería y mecato típico de la región. Durante el evento se exhibirán la riqueza y biodiversidad de las especies más representativas e importantes de este bello género de flor que se cultiva en nuestro país y la presencia internacional de Orquídeas de naciones como Estados Unidos, Panamá, Taiwan y Venezuela, todos, al igual que Colombia miembros de la American Orchid Society.



La exposición continúa este sábado 17 y domingo 18 de noviembre en el barrio la Merced en la avenida 2 norte número 48 – 10 . El valor de la boleta es adultos 10 mil pesos, niños 5 mil pesos. Las personas interesadas pueden llamar al (2) 664 32 56 o a la página www.caliorquideas.com.

'CaliOrquideas 2018' Foto: Juan Pablo Rueda - Archivo EL TIEMPO

Domingo, 18 de noviembre



'Alerta, reggae, cumbia, ritmo y Kamarada'

Canal Trece

5:30 p.m.



Canal Trece estrena el especial musical ‘Alerta, reggae, cumbia, ritmo y Kamarada’, en el que el televidente podrá disfrutar del ensamble que Alerta Kamarada hizo con diferentes artistas en la fiesta de lanzamiento de su séptimo álbum.



En abril pasado la agrupación capitalina de reggae Alerta Kamarada celebró el lanzamiento de su séptimo disco Love is in da house y sus 22 años de vida artística, dos grandes argumentos para rodearse, tocar y cantar con los mejores de la música colombiana.



Fue así como el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez se llenó del reggae de 'Alerta Kamarada', el vallenato y la guaracha de Aníbal Velásquez, la cumbia y el porro de Lisandro Meza, los sonidos del Pacífico colombiano de Nidia Góngora, el calipso y zouk de Elkin Robinson y el hip-hop de Rocca.



El ensamble con los ritmos de los artistas invitados resultó en un concierto con una increíble puesta en escena en el que los intérpretes estuvieron acompañados de once músicos en escena y un show de luces que enriqueció el espectáculo.



Con 'Alerta, reggae, cumbia, ritmo y Kamarada', la oportunidad es ahora para la audiencia de toda Colombia que podrá disfrutar de esa fiesta de lanzamiento que reunió a decenas en el teatro y que trae a su pantalla Canal Trece.