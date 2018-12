Agéndese con actividades culturales para empezar la época decembrina

En esta época del año, las diferentes actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas se vuelven importantes para la ciudad de Cali. La gran variedad de espacios que ofrece la capital del Valle sirven para que los caleños compartan tiempos en familia con ambientes sanos, agradables y saludables.

Sábado, 1 de diciembre

Entrenamiento oficial previo a 'Carrera Río Cali'



En el marco de las actividades previas a la Carrera Atlética Internacional Río Cali, este sábado la organización ha programado un entrenamiento de preparación oficial para los potenciales participantes de la carrera que será el miércoles 16 de diciembre, siendo la Secretaría del Deporte de Cali e Indervalle el patrocinador oficial.



La jornada deportiva y recreativa contará con buena hidratación y medallas entre los destacados. Inicia a las 7:30 a.m. en el estadio de atletismo Pedro Grajales en la calle 9 con carrera 38.



Tendrán un calentamiento dirigido, una charla técnica a cargo del Runners Coach Antonio Orejuela y luego una carrera de 2k para niños y finaliza con 5K para adultos. El recorrido será sobre las pistas del estadio internacional Pedro Grajales y la alterna.



Las inscripciones para correr la Río Cali se pueden hacer en línea a través de la página oficial (www.carrerariocali.com) o presencial en la Liga de atletismo del Valle, estadio Pedro Grajales. Informes: 557 67 22

'Noche de Combate' con el 'Momo' Romero



El vallecaucano Jhonatan ‘Momo’ Romero se estrenará como organizador de veladas boxísticas. El peleador será el anfitrión en el Hollywood Casino del Centro Comercial Chipichape de Cali.



'Momo' manifestó que esta velada servirá como espacio para 'darle un aire diferente al boxeo' en la capital del Valle y demostrar que el deporte trabaja para transformar las realidades de muchas personas vulnerables.



“Queremos resaltar que es un deporte que ayuda a la superación de muchas personas y así lo demostraremos con el trabajo que hemos realizado con personas del distrito de Aguablanca, uno de los más golpeados por la violencia”, sostuvo Romero a Boxeo de Colombia.



La velada será protagonizada por José ‘General’ Sanmartín y Gustavo Vera. Estarán presentes estrellas del deporte como Giovanni Hernández, ‘Tigre’ Castillo, Wilson Herrera y Edinson Tolosa, entre otros. Se realizará desde las 7 p.m.



El 'Momo' Romero sigo activo y posiblemente tenga una pelea el 8 de diciembre con la Selección del departamento con miras a los Juegos Nacionales. Después viajará a Estados Unidos para pensar en una pelea profesional.

Feria Social 'CalzaCosto'

Parque de las Orquídeas



Prendas de vestir, accesorios en bisutería, zapatos, bolsos, correas, artesanías, adornos navideños, entre otros artículos, están siendo exhibidos por 110 expositores, y estará abierta al público este domingo.



La feria busca contribuir al fortalecimiento de la industria local, para que estas mantengan sus puestos de trabajo. La muestra de emprendimiento presentará artesanías, tejidos, confecciones, servicios, conservas y alimentos, los cuales estarán en una muestra gastronómica para el deleite de toda la familia.



Con la organización de Univac y el CDP, entidades como la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio podrán mostrar los avances de estos programas de fortalecimiento y capacitación gratuita que ha beneficiado a personas de las comunas 05, 09, 19 y del Corregimiento de Navarro.



La feria se suma al programa 'Compra Lo Nuestro', iniciativa que busca incentivar el consumo de productos colombianos que lideran el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Programa de Transformación Productiva-PTP y Propaís destacando la calidad, originalidad e innovación de los productos nacionales, valorando la historia detrás de cada uno de ellos y contribuir al desarrollo del país



Se está llevando a cabo en el Centro de Eventos Parque Las Orquídeas desde las 9 de la mañana a las 7 de la noche con entrada libre. Informes 885 45 69 - 300 495 44 68

'Las Traviatas' de Bellas Artes



La Facultad de Artes Escénicas de Bellas Artes, presenta su última función de temporada de Sábados a la Valenciana con la obra 'Las Traviatas' representada por los estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Artes Escénicas bajo la dirección de la maestra Jackeline Gómez Romero.



La obra cuenta la historia de un grupo de mujeres pertenecientes al coro de una compañía de ópera, quienes han sido capturadas por los habitantes del pueblo de Villa Rica en cabeza del alcalde, por interpretar la ópera de Verdi "La Traviata" en italiano y no en español para que todos entendieran.



La función se llevará a cabo este sábado a las 6:30 p.m. en la Sala Julio Valencia de Bellas Artes con boletería.

Cierre de ciclo 'Cine para todos'



La película 'La Pequeña Brujita' cerrará con broche de oro el ciclo 2018. Con su magia, este personaje de ficción divertirá a las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva este sábado a las funciones que MinTIC ofrecerá en 10 ciudades del país.



Los asistentes a la función se divertirán con esta comedia mediante los contenidos accesibles que estarán disponibles para dispositivos inteligentes como teléfonos celulares y tabletas, a través de la App Cine para Todos. La audiodescripción, los subtítulos y la lengua de señas serán las herramientas que permitirán maximizar el disfrute de la cinta dirigida por Mike Schaerer, basada en el libro infantil 'La Pequeña Brujita' de Otfried Preußler.



De esta manera, Cine para Todos despide el 2018, año en el que extendió su alcance a más personas mediante la habilitación de nuevas salas de cine en sus funciones regulares, más Puntos Digitales que proyectan películas con contenidos incluyentes, la participación en distintos festivales, muestras y eventos, y el lanzamiento de la nueva App Cine para Todos.



La función gratuita se realizará en el Multiplex Cine Colombia Cosmocentro - Sala 6 en la calle 5 N° 50 - 103 a las 9:30 a.m. Tendrá capacidad para 227 personas

Domingo, 2 de diciembre

Campaña '24 horas en su lugar'



Desde el sábado a las 11 p.m. hasta el domingo 12 a.m., miles de activistas se unirán alrededor del mundo a la campaña AFOTS (Animals First on the Second), donde se realizarán un ayuno con el fin de colocarse en el lugar de los animales no-humanos y el largo procedimiento por que tienen que pasar.



El ayuno consiste en empatizar con una pequeña parte de todo lo que los animales son utilizados por la industria de alimentos, generar consciencia de las condiciones a las cuales se ven sometidos y cómo la situación afecta directamente al animal.



Los activistas realizarán un performance público con donde estarán 24 horas con una puesta escénica del ayuno e informando sobre la explotación de animales no-humanos dentro de la industria



Para ellos, las condiciones de hacinamiento, de transporte, de vida y sobretodo, la cosificación a la cual se ven sometidos en su diario vivir son la razón por la cual levantan su voz promoviendo el veganismo y el anti-especismo e invitando a realizar un cambio en los productos que se compran.



Informes: Departamento de comunicaciones, Fundación Defensa Animal Colombia www.defensacali.org o al número 316 624 8217

Obras en Espacio T



Hasta el próximo sábado 15 de diciembre, los asistentes podrán ver tres obras de la temporada número 26 de Espacio T.



'Águilas Calvas': historia en la que se sorprenderá de hasta donde pueden llegar dos personas para conseguir el sueño americano,



'Sus Ojos': comedia romántica que demuestra que el amor definitivamente puede tocar a tu puerta y comenzar por un huequito.



'Futurofobia': ¿pueden dos personas solas sobrepasar sus fobias para decidir compartir su vida con el otro?.



El valor por obra es de 8 mil pesos. Se llevan a cabo en la calle 6 número 4-32. Informes: 316 814 9202

Miércoles, 5 de diciembre

'XI Torneo Internacional de Tenis en Sillas de Ruedas'



Cali vuelve a ser sede del más importante torneo de tenis en silla de ruedas que se realiza en Colombia. El Torneo, cuenta con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, INDERVALLE, Secretaria de Deporte y Recreación, IPS Fundación Oportunidad de Vida.



XI OPEN CALI, contará con la participación de 58 tenistas en representación de veinte países. Algunos son clasificados en los 20 primeros lugares del ranking mundial ITF, jugándose en los cuadros de Sencillos y Dobles, divididos en tres categorías Open Masculino, Femenino, Junior y Quad.



Los partidos se jugarán en los campos de polvo de ladrillo de la Liga Vallecaucana de Tenis a partir de las 8 a.m., hasta el próximo viernes 8 de diciembre con programación durante todo el día. Informes: 317 371 4993

Tercer aniversario de Espacio T



Para el aniversario de Espacio T en Cali, Leandro Fernández y Angela Osorio abren las puertas de este espacio para que las personas puedan disfrutar del buen teatro, la buena música y la buena comida. Una noche para disfrutar la cultura.



En sus primeros tres años de funcionamiento en Cali, Espacio T ha realizado 26 temporadas para adultos, dos para niños y un de debut para jóvenes aficionados de universidades, cinco conciertos y cuatro ferias artesanales.



Esta labor se ha traducido 6.500 funciones, con más de 150 artistas, 65 directores, 50 productores participantes, 112 espectáculos y 8.900 asistentes a sus espectáculos.

