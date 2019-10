Agenda para el fin de semana electoral en la capital del Valle

Conozca los evento de la capital vallecaucana para este fin de semana. Entre ellos, la jornada de adopción de animales, feria CaliBio 2019, conservatorio de fotografía, teatro en la tertulia y el domingo las elecciones regionales donde podrán votar para gobernador, alcalde, concejales, diputados y ediles.

Sábado

Jornada para ayudar a los peluditos

Este sábado 26 de octubre desde las 4 de la tarde habrá un gran jornada de adopción y recolección de fondos y concentrado para los animalitos más necesitados.

En el evento también estarán los cachorros que se encuentran en busca de un hogar para ser amados.



La cita será en el Centro Comercial Aquarela en el sur de Cali, carrera 80 # 13 a 261. Adoptando le das la oportunidad a un animal desamparado y en condición de calle.

Los asistentes podrán donar concentrado, implementos de aseo, cobijas y toallas usadas. Y aquellos que no cuenten con la disponibilidad, podrán dejar su donación de concentrado pago en almacenes Deganado Norte o Sur, en Agropecuaria Los Toro frente al terminal.Mayor información al Whatsapp 320 725 1436.

Muchos animales se encuentran abandonados en las calles y requieren de atención. Foto: iStock

Feria CaliBio2019 se vive en Unicentro Cali

Cali realiza su quinta ‘Feria Ambiental CaliBio 2019’, hasta este sábado 26 de octubre en el pasillo 4 del centro comercial Unicentro; la actividad se lidera en alianza con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.



CaliBio es una campaña con espacios de sensibilización, que pretenden estimular la optimización de los recursos, el consumo responsable, la protección del entorno, la prevención de la contaminación y la promoción de la gestión integral para mejorar la calidad ambiental.



La programación de la ‘Feria CaliBio’ consta de la jornada académica ambiental, del encuentro interinstitucional, un concurso de fotografía, la agenda cultural y exposición empresarial.



Bajo el slogan ‘Cultura para la sostenibilidad ambiental’, se busca promover en la comunidad, buenas prácticas ambientales para un mejor vivir. Los asistentes conocerán los avances de los principales programas y proyectos desarrollados por el Dagma y verán los casos de éxito de algunas empresas que han implementado tecnologías limpias en producción y consumo sostenible

Creadores De Emoción, Conversatorio De Fotografía

Este sábado también se llevará a cabo el conversatorio de fotografía ‘From the subliminal to the Real’.



Por años la fotografía ha sido considerada como un arte asociado a lo lúdico, lo experimental. Por ello, el conversatorio pretende resolver las dudas sobre ¿cómo trascender con una imagen? y ¿cómo conectar y mercadear con una buena foto un producto?



Este será un evento de inmersión en la fotografía, conociendo las experiencias de los mejores directores de fotografía y fotógrafos del país; como Carlos Hernández, Felipe Jaramillo Botero, Rodrigo Gaviria y Nicolás Quevedo; cada uno especializado en un tipo de fotografía como Cine, Publicitaria, Naturaleza, Moda y Retratos, respectivamente.



El conversatorio está dirigido a eestudiantes de fotografía, fotógrafos y directores de fotografía audiovisual, interesados en conocer nuevas técnicas y formas de mercadear un producto.

Más informes con Paola Caicedo Santacruz al 316 523 7710 o al correo paolaproductoraejecutiva@gmail.com.

Este sábado también se llevará a cabo el conversatorio de fotografía ‘From the subliminal to the Real’. Foto: Archivo particular

Cuando el arte incomoda.

En contextos violentos, las expresiones artísticas son escenarios de denuncia y de reflexión.



En una sociedad abrumada por tantos años de conflicto, las instituciones culturales tienen la responsabilidad de promover obras hechas por colectivos e individuos que proponen una mirada crítica frente al horror.



Este sábado 26 a las 4 p.m. en la plazoleta de La Tertulia se abordarán aspectos, de la relación entre el arte, la memoria y las instituciones. Se contará con la participación de Soledad García Saavedra, coordinadora del área de Programas Públicos del Museo de la Solidaridad Salvador Allende donde co-dirige el proyecto de investigación-acción Mirada de Barrio: un trabajo de co-creación con incidencias transformativas en el MSSA y la comunidad de vecinos del Barrio República en Santiago de Chile.



También participarán Mary Cruz directora del Teatro por la Paz de Tumaco y Wilson Díaz, artista y co-fundador de Helena Producciones, una asociación independiente que a través de formatos exhibitivos desarrolla el tema del performance y el arte en Colombia.

Museo La Tertulia. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

Domingo

El domingo 27, 'la obra de teatro Auto de los despatriados' servirá de marco perfecto para dar cuenta que el drama del desplazamiento forzado, entre otros hechos victimizantes, aún afecta a nuestra región.



Esta coproducción del Museo Rayo de Roldanillo y el Laboratorio Escénico Univalle trae a escena el mundo de los despatriados a partir de la obra del poeta Miguel Pizarro Zambrano.



A través de una fusión entre el teatro Nō japonés y los “pasos” del teatro español, descubriremos la dramática historia de un poeta que vaga por el mundo en búsqueda de su amada, exiliada por causa de la guerra interna ¿La encontrará? La cita serpa en la Cinemateca del Museo La Tertulia a las 4 p.m. Entrada libre hasta llenar aforo

El evento electoral

Recuerde que este domingo 27 de octubre se celebra el evento electoral. Durante esta jornada usted podrá ejercer su derecho al voto y seleccionar a las personas que considera idóneas para dirigir su ciudad y departamento. El domingo, Colombia podrá elegir los cargos de gobernadores para los 32 departamentos, diputados de las Asambleas Departamentales, alcaldes de 1.101 municipios, concejales municipales y ediles de las Juntas Administradoras Locales del territorio nacional.



No pierda la oportunidad y el derecho a decidir.

Proceso electoral en Cali Foto: Archivo

CALI.