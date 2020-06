El Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón va tras su despegue

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón será incluido en el plan piloto que permitirá reabrir 15 aeropuertos del país.



De esta manera se busca que esta terminal aérea, ubicada en jurisdicción de Palmira y que sirve para todo el Valle del Cauca, se active y con ello el turismo, uno de los sectores económicos de los cuales la región depende.

Así lo respaldó la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, durante una reunión virtual convocada por el Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la participación de delegados de la Aeronaútica Civil, el alcalde de Palmira, Óscar Eduardo Escobar; de Aerocali y representantes de las aerolíneas.



“Vamos a tener que hacer grandes inversiones y aportar mucho más”, dijo la mandataria de los vallecaucanos. “El turismo va a ser local y nacional, ofertas grandes con posibilidades y la idea es lograr la reapertura de las vías y de los vuelos nacionales”.



La gobernadora del Valle del Cauca también informó que hará la solicitud formal al Viceministerio en conjunto con el alcalde de Palmira, lo cual permitirá evaluar las propuestas de bioseguridad y plan de inicial de vuelos nacionales, que fueron presentadas durante la reunión por la Aeronaútica Civil.



Esta reapertura del Bonilla Aragón implica que desde allí saldrán cinco vuelos desde el Alfonso Bonilla Aragón.



Según la gobernadora Roldán, lo que se está esperando es que se definan las fechas de esta reapertura tan esperada por las aerolíneas, como lo informó el mismo Ministerio de Transporte.



A su vez, este año será clave para el futuro del aeropuerto, teniendo en cuenta que el contrato del concesionario Aerocali, que tiene a su cargo la operación del aeropuerto desde hace 20 años, finaliza, justamente, en este 2020. El año pasado, ante los desafíos que se habían planteado para el Bonilla en el futuro, Aeropuertos de Suroccidente presentó una propuesta para administrarlo y operarlo con otros cuatro terminales aéreos, entre ellos, el de Buenaventura. La propuesta indicaba la ampliación y la remodelación de la terminal nacional, así como un nuevo dique o muelle doméstico, nuevo dique swing que permitiera conectar a los pasajeros de los vuelos nacionales e internacionales. También se propusieron 18 puentes de abordaje, 31 puertas de embarque, 26 controles de seguridad y contar con más cintas de reclamo de equipaje.



El plan incluía construir otro muelle para aerolíneas de bajo costo en un área de 7.300 metros cuadrados, una nueva torre de control con su edificio administrativo y otro edificio para la Aeronáutica. Habría más parqueaderos y calles de rodaje para la plataforma comercial.



Todo implicaba la meta de que el Bonilla Aragón pudiera mover en este futuro, despegando desde el 2020, más de 15 millones de pasajeros. Pero esto fue antes del nuevo coronavirus en todo el mundo por lo que la expectativas se reducen, según expertos y gremios.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora coinciden en que el desarrollo del aeropuerto no tiene espera y más cuando también se busca impulsar el tren de cercanías que pasará por el Bonilla.



No obstante, la congresista Norma Hurtado hizo un llamado a comienzos del año de que el Bonilla podría quedarse sin administrador. La parlamentaria también dijo que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) planteó tres planes: el estudio, análisis y aprobación de otra propuesta, la que fue presentada por Aerocali. O que la Aerocivil sea la que asuma dicha operación, pero, según la congresista, esa no es su principal misión.



En la historia del aeropuerto Alfonso Bonilla se ha mantenido el deseo de toda una transformación para atraer a más viajeros. En el 2017 se movieron por el Bonilla Aragón 5’150.000 pasajeros y en 2016 se reportaron 5’750.000, descenso que se explicó por la huelga de los pilotos de Avianca, la salida de KLM e Iberia y el retiro de Viva Colombia, en ese entonces.



Sin embargo, en enero de 2019, el número de pasajeros nacionales, frente a igual mes del 2018, creció 23 por ciento y los internacionales, 16 por ciento. En el 2000, cuando Aerocali asumió la concesión cinco aerolíneas cubrían dos destinos internacionales con 590 frecuencias. Hace nueve años se cubrían 16 destinos con 4.718 frecuencias.



En Aerocali han sostenido que a través de esta concesión de segunda generación se le ha entregado a la Aeronáutica más de 628.000 millones de pesos; en impuestos locales, un poco más de 8.500 millones y se han invertido por encima de los 215.000 millones. Una de las grandes obras fue la nueva terminal internacional, abarcando un área de 22.642 metros cuadrados.



CALI