Pese a los tropiezos que ha tenido la construcción del Aeropuerto del Café y la desconfianza de varios sectores de la comunidad; gremios, congresistas y dirigentes del Ejecutivo de la región le dieron un nuevo espaldarazo y dicen que seguirán adelante con su apoyo a este proyecto, esperado en el departamento por cerca de 40 años.



En un encuentro promovido por los gremios, los congresistas, los directores regionales de Fenalco, la Andi, la Cámara de Comercio y mandatarios de Caldas, Palestina y Manizales, entre otras entidades; firmaron simbólicamente un mensaje de apoyo.

"Nosotros estamos convencidos de que el proyecto, si bien ha tenido un impase, tiene más puntos a favor que en contra: tenemos los recursos, estudios y diseños fase tres, diseños para la zona de acceso. No puede ser que con todo lo que tenemos nos detengamos en este momento", expresó Lina María Ramírez Londoño, presidenta de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.



Ramírez señaló que pidieron a los dirigentes del proyecto que salgan pronto con la nueva licitación para que las obras puedan continuar.



Al respecto, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, señaló que en los próximos días saldrá la segunda licitación en la que se unirán dos fases, incluida la que dejó inconclusa el contratista inicial OHLA. Será para movimientos de tierra y la construcción de la pista.



Obras en el Aeropuerto del Café Foto: Gobernación de Caldas

Además, reiteró, como ya lo había manifestado hace pocos días el Ministerio de Transporte, que el dinero destinado para el proyecto no se perdió.



"El Aeropuerto del Café tiene todos sus recursos garantizados en una cuenta blindada en una fiducia. A OHLA solo se le ha girado lo que ellos han avanzado, en ningún momento se les ha dado más. Los enemigos de Caldas dicen que los recursos se han perdido, pero lo que tuvimos fue un mal contratista, que tenía más abogados que ingenieros", mencionó Velásquez.



Entre tanto, los parlamentarios de Caldas aseguraron que este impase es también una "oportunidad" para no seguir trabajando con la empresa española: "Estamos frente a un momento crítico, complejo, que debe ser visto como una posibilidad para quitarnos de encima un contratista que no venía cumpliendo, que tiene la peor reputación, que ha sido vetado en varios países. Invitar a la gente a que apoyemos el proyecto, entendamos que es una necesidad sentida del departamento", agregó el Representante a la Cámara Juan Sebastian Gómez.



Proveedores y subcontratistas evalúan pérdidas

Luego de la liquidación del contrato con OHLA y las dudas de lo que pasará en el tribunal de arbitramento, algunos empresarios y personas naturales que tenían actividades subcontratadas han estado alertando sobre posibles pérdidas. La Asociación Aeropuerto del Café señaló que se encuentra adelantando un diagnóstico sobre las posibles deudas con proveedores y subcontratistas que deja OHLA en el municipio de Palestina.

Facebook Twitter Linkedin

Aviso de inicio de obras en el Aeropuerto del Café. Foto: John Jairo Bonilla / EL TIEMPO

En los acercamientos se ha identificado que hay proveedores afectados, debido a deudas por cancelar con días de mora superiores a los 30 días, las cuales perjudican directamente el flujo de caja de sus negocios. De acuerdo con la gerente del proyecto, Amparo Sánchez, a los trabajadores les llegó carta informando la cancelación de sus contratos y afirmando que en los próximos días les llegaría el dinero que por ley les corresponde como liquidación.



"Aerocafé espera que ese compromiso se cumpla y acudirá a la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo y a la interventoría para que se apliquen los mecanismos jurídicos que emplean en estos casos: cláusulas contractuales, multas o pólizas de seguros que amparan a los trabajadores y a la entidad contratante", señaló Sánchez.

