Ante esta determinación algunos gremios de comercio han mostrado su preocupación por los posibles impactos negativos en las ventas durante esos dos días.



Uno de ellos es Fenalco Valle del Cauca, que a través de su presidente, Octavio de Jesús Quintero Gómez, solicitó una revisión de la medida.



(Le puede interesar: Cali: se avecinan dos días sin carro)

Este gremio sugiere que la medida no se aplique ni viernes ni sábado, que son considerados claves para el comercio. También buscan que se desarrollen en la mañana o en la tarde y no días completos.



“Es importante anotar que en anteriores jornadas el comercio ha disminuido sus ventas entre un 30% y un 50% sus ventas”, agrega Quintero Gómez.



El directivo gremial sostiene que algunos comerciantes de diversos sectores económicos le expresaron que hacer los días sin carro podría tener un “impacto negativo” en la actividad comercial. Es por eso que pide que se programen entre lunes y jueves y en las siguientes jornadas: de 6:00 a. m a 2:00 p. m. o 10:00 a. m a 4:00 p. m.



(Además: Tragedia en Tuluá: confirman la muerte de preso que estaba hospitalizado)



“Reiteramos nuestro compromiso con el medio y ambiente y los efectos que el cambio climático tiene en nuestro planeta, pero consideramos que la medida no es suficiente y lo que sí afecta, considerablemente es la actividad comercial y a generar políticas a largo plazo para el cuidado ambiental, sin afectar la actividad comercial en una época tan importante de reactivación económica y empleo para nuestra ciudad”, agregó Quintero Gómez.



De esta manera Fenalco busca alternativas para no afectar la reactivación del comercio de la región, que se vio afectado de manera considerable durante el paro.



Por su parte, el secretario de Movilidad, William Vallejo, indicó que la medida es “transversal a todos", y en ese sentido, “estaremos en conversación con los gremios que necesitan alguna excepción especial por sus actividades, para poder darle alcance a todos esos requerimientos", anotó el funcionario.



CALI