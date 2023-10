Misterio de adolescentes y jóvenes desaparecidos en Cartago; a 2 los hallaron en laguna

En Cartago hay todo un misterio, pues en los últimos meses se han registrado extrañas desapariciones de adolescentes y jóvenes en este municipio.



En dos de los casos fueron halladas osamentas que correspondían a dos jóvenes plagiados. Sus restos estaban mutilados. Al momento de su desaparición, un joven tenía 17 años y su exnovia, 18.

Pero luego, en este mes, otros dos jóvenes desaparecieron. Vivían en la comuna 1 de Cartago y de dos menores más tampoco se conocen rastros. Estos dos últimos desaparecieron el 19 de octubre. Son adolescentes de 13 y 16 años.



Ante la situación, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán,en un consejo de seguridad con autoridades municipales, Policía, Ejército, Fiscalía y Defensoría del Pueblo en Cartago anunció una recompensa de hasta $ 150 millones a quien dé informes al respecto para dar con el paradero de los desaparecidos.



"Estamos ofreciendo una recompensa desde la Gobernación del Valle de $ 100 millones a quien nos de información que nos ayude a esclarecer estos hechos", dijo la gobernadora Roldán.



Cartago, municipio en el norte del Valle del Cauca. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Seguimos trabajando unidos; la Fiscalía y criminalística están realizando el seguimiento a los hechos de desaparición de jóvenes. Es una prioridad para nosotros seguir con el desarrollo de todas las investigaciones”, señaló la mandataria frente a la preocupación por cuatro casos de desaparición, entre ellos de tres menores de edad.



El alcalde de Cartago, Víctor Álvarez, solicitó a la comunidad mantener la calma y apoyar las investigaciones de las autoridades.



"El municipio de Cartago se siente muy honrado de tener la presencia de la Gobernadora. Agradecer esa bolsa de recompensa de $100 millones que se une a los $ 50 millones que hemos ofrecido. Estamos hablando de una bolsa de $150 millones por información de los desaparecidos".



El coronel Jesús Quintero, comandante de Policía Valle, precisó que son materia de investigación "casos reportados este año como el ocurrido en junio con un joven de 18 años y una menor de 17 años; otros dos jóvenes de la comuna 1 en octubre, y el 19 de octubre pasado de dos menores de 13 y 16 años".



Con la bolsa de recompensa, el Gobierno departamental también busca obtener información de quienes difunden información falsa sobre supuestas desapariciones masivas de jóvenes en esta localidad, lo que afecta la convivencia y tranquilidad de los ciudadanos.

Desaparecieron y luego los hallaron mutilados en una laguna de Cartago

Dos de las primeras de desapariciones y uno de los más macabros asesinatos fueron los de Daniela Díaz y Nicolás Aristizábal. Al momento de la desaparición, Nicolás tenía 17 años. Daniela, 18. El joven cumplió años en cautiverio, en medio del clamor de su familia por encontrarlo.



Ambos habían sido novios y seguían siendo amigos. Fue el pasado 3 de junio, cuando la pareja de jóvenes se citó para verse. Nicolás dijo a sus familiares que iba a ir a una chiva rumbera, un bus escalera adaptado con música y luces para que los ocupantes tengan una fiesta.

Nicolás Aristizábal cumplió años, cuando estuvo desaparecido. Foto: Archivo particular

En esa misma semana de la desaparición, cuando no volvieron a ver los jóvenes, la moto de Nicolás fue encontrada abandonada.



La madre de Nicolás Aristizábal Gómez, Lina María Gómez, buscó la ayuda del alcalde Víctor Álvarez.



En un video publicado por Luis Posso García, en su página de Facebook, la madre cuenta que también buscó ayuda en la Defensa Civil.

Empezaron las pesquisas en inmediaciones a una laguna, luego de que el padre de la menor recibió una llamada telefónica, al parecer, anónimo, de un número era privado FACEBOOK

El alcalde de Cartago, Víctor Álvarez, dijo que miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía, empezaron las pesquisas en inmediaciones a una laguna, luego de que el padre de la menor recibió una llamada telefónica, al parecer, anónimo, de un número era privado.



En la llamada le indicaron al padre que ambos jóvenes habían sido asesinados y además, dónde estaban sus cuerpos.



Allegados de la joven acudieron al sitio y hallaron su teléfono celular.



También hallaron los primeros restos: parte del cuerpo de la menor.



EL TIEMPO habló con el alcalde Álvarez, quien señaló que la moto fue encontrada a unos cinco kilómetros de la laguna, en una quebrada.

Plantón en búsqueda de Daniela Santiago y Nicolás Aristizábal Foto: Bugavisión

El mandatario dijo también que la laguna abarca una hectárea y, para ingresar a la misma, se requiere pasar por un predio privado.



"Yo me comuniqué con la directora seccional de Fiscalía sobre cómo intervenimos la laguna para una hectárea de agua... quiénes tienen que intervenir. No puedo secar un espejo de agua sin ir a la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle)", dijo el alcalde.



El mandatario dijo que, cuando las autoridades fueron a la laguna, se cotejaron los restos de la menor. También se verificaron los restos de Nicolás Aristizábal. En la laguna, como lo dijo el alcalde, están los demás restos que no han sido extraídos.



Álvarez contó que se han recuperado extremidades y parte de costillas y de la zona cervical de uno de los cadáveres. Sin embargo, entre la madre y el alcalde Álvarez hay diferencias.



Lina María Gómez contó en dos 'En vivo' en Facebook, uno en agosto y el segundo en septiembre que había solicitado en julio desocupar la laguna, insistiendo en la ayuda a la Defensa Civil.



También dijo que la familia buscó a la Fiscalía, en Bogotá, para lograr que los restos hallados en la laguna fueran analizados por forenses.



En un video grabado y difundido a través de la página de Facebook de Luis Posso, con el nombre Amigo Posso García, la señora se refirió sobre lo sucedido.



"En el día de ayer (20 de septiembre), ustedes saben los resultados del ADN y gracias a la familia se logró que se ubicaran en la laguna y fueron positivos", dijo Posso García. Dijo que fue por gestión de la familia que se lograron resultados desde la desaparición de Nicolás Aristizábal y de Daniela Santiago, el 3 de junio pasado. Sus restos fueron encontrados, según Posso y la familia, por la presión que ejercieron para cotejar pruebas de ADN, confirmando que correspondían a ambos adolescentes desaparecidos.



"Dios los bendiga, pueblo cartagüeño. Gracias al Señor porque ya pude encontrar a mi hijo. Duele además el corazón porque fue lo único que Dios me prestó en esta tierra. Ya no hay más que decir. Ya todo está dicho", dijo la señora.



En el video, la madre pidió respeto al alcalde Víctor Álvarez, al decir que estos resultados no habrían sido por gestión de la misma Administración de Cartago.



Sobre estas diferencias, el alcalde Álvarez dijo que la Alcaldía sí ha hecho gestión, pero que, como mandatario, no tenía competencias, por ejemplo, para recuperar el cuerpo y vaciar la laguna.



De acuerdo con lo declarado por el alcalde Álvarez a EL TIEMPO, se analizaban diversas hipótesis, algunas como venganza o ajuste de cuentas.



El alcalde indicó que el día de la desaparición de los jóvenes se habría registrado el allanamiento en un inmueble de allegados de una de las familias por parte de la Policía.



Por eso surgió la hipótesis de un ajuste de cuentas, versión que fue rechazada por las familias de estas dos víctimas.



Sin embargo, dijo que el modo de actuar de las bandas criminales no es el de depositar cadáveres o restos en una laguna. Normalmente, los cuerpos son abandonados en ríos por estos grupos armados ilegales.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI