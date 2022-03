En el municipio de La Victoria, de unos 14.000 habitantes, hay confusión y dolor por el asesinato de la menor que salió de su casa y apareció muerta en inmediaciones del río Cauca.



El martes 22 de marzo, la adolescente, de 13 años, salió desde su casa del barrio La Rivera, en el municipio de La Victoria. Ella le habría avisado a una familiar que iba hasta Ansermanuevo, en donde se encontraría con una amiga.

Pero llegó la noche y la menor no regresó a su domicilio. Al día siguiente se fue aumentando la incertidumbre.



La alerta corrió por el norte del Valle del Cauca. Solo hasta el viernes se conoció que el cuerpo estaba en un punto que pertenece al municipio de La Unión.



La Policía de Infancia y Adolescencia recibió los datos de una joven de 17 años, que habría señalado el stio de muerte. En la situación estarían involucrados otros tres jóvenes.



El comandante de la Policía Valle, coronel Nelson Parrado, dijo que la familia puso una denuncia por desaparición. El hallazgo se produjo en el sector de la vereda Linderos, a orillas del río Cauca.

En el procedimiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el municipio de Roldanillo, se determinaría que presentaría al menos una herida de arma de fuego. "Estamos adelantado la investigación para poner ante la justicia a los responsables", dijo el oficial.

#Valle | La Policía del departamento dio a conocer este lunes que Mary Luna Giraldo, la menor de 13 años hallada sin vida en el municipio de La Unión, tenía heridas por arma de fuego.#TPNoticias pic.twitter.com/v67x5T9uiY — Telepacífico Noticias (@TPNoticias_) March 28, 2022

La menor se habría retirado del colegio y fue vista varias veces con una adolescente que conoció dos semanas antes.

Mario Reyes, alcalde de La Victoria, dijo que es un hecho doloroso y anotó que se espera que las autoridades competentes aclaren este crimen.



"Yo necesito que me digan que van a empezar a trabajar en el caso, yo no quiero que otras madres vivan lo que yo estoy viviendo, quiero justicia, ella no era una niña mala ni ladrona, me la torturaron", dijo Mariluz Arango, la mamá de la menor, a Blu Radio.



El domingo 27 de marzo se presentó una marcha en la que se reclamó por justicia.

