Adolescente enfrenta acusación por presunta violación a menor en Valle

Un menor, de 17 años y quien sería de nacionalidad venezolana, enfrenta el presunto delito de acceso carnal violento con menor de 14 años.

Si fuera un adulto podría recibir una pena de 12 a 20 años. No obstante, por ser un menor, el manejo judicial señala que queda recluido en un centro de especialización para menores infractores.



De hecho, ya la Fiscalía solicitó medida de internamiento preventivo que fue ordenada por un juez de control de garantías.



El menor no aceptó el cargo.



El caso ocurrió en Guacarí, un municipio en el centro del Valle del Cauca que no llega ni a los 50.000 habitantes.



De acuerdo con la Fiscalía, el delito presuntamente sucedió el pasado 13 de mayo.



"Las labores de Policía Judicial le permitieron establecer a la Fiscalía la plena identidad del implicado por lo que solicitó orden de aprehensión en su contra, la cual fue hecha efectiva por uniformados de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Infancia y Adolescencia el pasado 9 de junio en Guacarí", informó la Fiscalía.



En las audiencias preliminares, un fiscal adscrito a la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA) de la Seccional Valle del Cauca formuló imputación contra el adolescente.



De acuerdo con expertos, en ese caso, el adolescente está sujeto al Código de infancia y Adolescencia.



En este caso, se pueden aplicar medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento, además de ordenar procesos de educación y de protección.



Entre esas medidas figuran la amonestación. la imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida. la internación en medio semicerrado y la privación de libertad en centro de atención especializado.



CALI