Adjudicarán licitación del anillo vial de la 100 con 25

Hasta el 12 de diciembre los interesados en participar en el proceso licitatorio para la construcción del anillo vial de la carrera 100 con 25 tienen plazo para entregar sus propuestas.

Los requisitos están publicados en la página SECOP. El cierre de recepción de las propuestas será hasta las 10:00 a.m. La adjudicación está programada para el 21 de diciembre, a la misma hora.



“La licitación debe quedar lista y si no hay inconvenientes queda lista para iniciar obras en los primeros meses del 2019. Estamos hablando de una obra de un monto cercano a los 50.000 millones de pesos”, dijo el secretario de Infraestructura de Cali, Marcial Quiñones.



La obra contempla dos puentes sobre las calzadas de la avenida Simón Bolívar y la carrera 100 pasará por debajo de estos puentes, a nivel.



“Antes teníamos al puente sobre la Simón Bolívar ahora lo que sube es la avenida y la carrera 100 pasa a nivel conectarse con la 42. Se empata con el sistema de transporte masivo MIO tanto con la troncal de la Simón Bolívar como con el proyecto de terminal sur”, indicó el funcionario.



Los puentes se levantarán sobre la carrera 100 a través de la calle 25, en una longitud de 75 metros.



El proyecto se adelantará en las inmediaciones de la Fundación Clínica Valle de Lili, Jardín Plaza, La 14 de Valle de Lili y estación Universidades del Sistema MIO, como continuidad de la carrera 100 sobre las calles 25 y 26, hasta empalmar con la carrera 99.



Su ejecución se estima en 10 meses, si no se presentan inconvenientes.