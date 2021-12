En el entretiempo de un reñido duelo de balonmano que se disputaba entre Chile y Cuba en los Juegos Panamericanos Junior, el público asistente al coliseo Ivan Vassilev de Cali vio con sorpresa cómo de un momento a otro el voluntario Cristian David Restrepo le propuso matrimonio a su novia.

La pareja es la peruana Carol Flórez, quien se quedó sin musitar palabra, al tiempo que el público animaba al novio en su propósito.



Antes de ingresar a la cancha luego del entretiempo, Cristian aprovechó que se bajó el volumen de la música en la cancha del coliseo Ivan Vassilev de Cali y pudiera realizar la peculiar pedida de mano.



Así lo hizo. Salió y se puso de rodillas frente a todo el público para entregarle el anillo.



Mientras los Panamericanos Junior se despidieron, a la pareja le quedó el compromiso de unir sus vidas.



“Estaba temblando, casi no le podía poner el anillo”, aseguró el voluntario caleño, un profesional de medios audiovisuales. “Para poder lograr esto recibí ayuda de las amigas de mi novia desde Perú. Ellas me ayudaron a tomarle la medida al anillo”, dijo Cristian sin soltarle la mano a su futura esposa.



(Lea también: Se abre primer local alquilado donde funcionó la tradicional La 14 de Cali)



“Con razón una amiga hace poco me pidió que me probara un anillo de ella. Jamás imaginé que era para eso”, manifestó Carol muy sonriente.



El voluntario, de 27 años, rememoró aquella ocasión cuando su novia le dijo cómo deseaba que se le declararan.



“Ella una vez me comentó que quería que le pidieran la mano en un sitio donde hubiera muchas personas. Pensé que esta era la mejor oportunidad para hacerlo, aquí en mi tierra, con toda la gente que nos quiere y que todo el mundo se diera cuenta que la amo”, dijo Cristian.



(Además: ¿Dónde están y quién tiene a los dos líderes de Buenaventura raptados?)



Ahora los futuros esposos deberán decidir dónde construirán su vida juntos, si en Cali o en Lima, ciudad donde vive Carol, también de 27 años.



“Estamos decidiendo eso. Está difícil la elección”, aseguró la peruana, quien trabaja como comunicadora en el área de Sport Presentation.



Su historia comenzó en marzo de de 2015, cuando coincidieron en un grupo de voluntarios que serían seleccionados para los Juegos Olímpicos de Río 2016.



“Nos conocimos por whatsapp cuando íbamos a ser voluntarios para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Yo sí logré ser voluntaria en handball, pero él no. Aun así, el deporte y el voluntariado nos unieron”, afirmó Carol.



“Desde hace seis años veníamos hablando. En el 2018 él fue a Perú a conocerme. Ahí empezó todo. Luego fuimos juntos a San Andrés, donde me propuso ser su novia. Y ahora me acaba de pedir que sea su esposa y le he dicho que sí”, agregó la comunicadora peruana mientras sonreía feliz.



(Lea también: La banda que se valía de menores en Cali para producir y camuflar droga)



Cristian reconoció que ha sido complejo sostener el noviazgo a distancia, por lo que han aprovechado al máximo los momentos en que han estado juntos.



“Hemos pasado temporadas donde ella ha estado acá y yo allá, eso también ha fortalecido mucho la relación. Muchas cosas son difíciles pero la comunicación ha sido la base de todo y también Dios que ha sido nuestro camino. Él nos ha guiado siempre”.



Los futuros esposos anunciaron que se casarán a finales del 2022.



CALI