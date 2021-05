'Gastón Moraga era un adelantado de la preparación física'

La época dorada del América de Cali empezó a escribirse desde aquel 19 de diciembre de 1979, cuando el equipo rojo venció 2-0 al Unión Magdalena y se coronó por primera vez campeón del fútbol colombiano.



Luego, entre 1982 y 1986 el conjunto escarlata obtuvo cinto títulos consecutivos, convirtiéndose en uno de los equipos más populares del país.



Detrás de esta estela de éxitos se encuentra Gastón Moraga, preparador físico chileno y mano derecha de Gabriel Ochoa Uribe, a quien un cáncer de laringe que lo aquejaba desde hace muchos años se lo terminó de llevar la madrugada del miércoles.



El profesional chileno fue un gran referente de la preparación física no solo en Cali, también en el país, tanto, que generaciones de los mejores preparadores lo consideraban como un maestro.



Uno de sus ‘hijos’ es el reconocido preparador físico y director técnico de fútbol, quien en declaraciones al programa ‘El corrillo de Mao’ recordó a Gastón Moraga.



“Él llegó acá en los años 70, primero trabajó en la liga antioqueña de fútbol y luego el doctor Ochoa a través del ‘Tucho’ Ortiz lo trae al América y tiene la fortuna de ganar seis títulos en 10 años que estuvo en la institución, porque él estuvo en el primer título del América en el año 1979, y después estuvo en los cinco campeonatos consecutivos del 82 al 86”, recuerda Barragán.



Recuerda que más o menos desde los años 80 tenía afectaciones en su garganta, tantas que un día se quedó sin voz, pero eso no fue impedimento para mostrar su grandeza en el club.

“Se fue un hombre que sabía de la ciencia del fútbol; hablar de fútbol cualquiera lo hace, pero saber de la ciencia del fútbol, no es fácil, porque hay mucha preparación en la parte táctica, técnica y psicológica. El profe diría yo, estaba adelantado unos 30 años a lo que es el fútbol actual. Tenemos un referente grandísimo”, destacó Barragán.



Sin embargo, a pesar de sus grandes conocimientos, el preparador físico caleño dijo que Moraga fue un talento “abandonado del fútbol”.



“Para mí fue una persona maltratada porque las instituciones se olvidaron de él. Lo vi en el Deportivo Cali trabajó donde en una época con el profesor Miguel Company y no supieron valorarlo. Y en América lo tuvieron un tiempo como pagarle una plata ahí”, dijo Barragán.



Fernando Velasco y Hernando Arias, dos consagrados preparadores físicos del país, fueron parte de la familia futbolera del chileno.



“Desde 1973 cuando estaba en la Liga de Fútbol de Antioquia, Gastón Moraga ya era un para todos nosotros. Parte de su biblioteca la tengo en mi casa, eso para mí es un gran orgullo y me causa satisfacción porque esas son las bases de un gran profesional”, finalizó Barragán.



CALI

