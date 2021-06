Acuerdo de paz avala el decreto de diálogos en Cali: Álvaro Leyva

El constituyente y mediador de los acuerdos de paz en La Habana (Cuba), Álvaro Leyva, propuso en Cali revisar el decreto que había firmado el alcalde Jorge Iván Ospina para avanzar en los diálogos con jóvenes y manifestantes del movimiento que se ha venido gestando en el paro nacional Unión de Resistencias Cali (URC) Primera Línea.

Leyva, quien ha sido uno de los luchadores por la paz, fue además quien ayudó en el rescate de los cadáveres de los diputados asesinados hace 14 años.



Considera que el decreto es un camino para hallar soluciones con el diálogo como su verdadera salida.



“El decreto hay que revisarlo. Sin embargo, lo que avala está previsto en los acuerdos de La Habana, las normas de la Habana son unas normas jurídicas vigentes, nadie se ha leído, pero hay un capítulo 2.2.2 en donde está la solución, y la solución nace del diálogo civilizado", dijo Leyva.



Señaló que hay que "sentarse a conversar sobre los problemas, de sus raíces, de las propuestas, y además, existen los instrumentos para generar soluciones. Pero lo que está haciendo el Gobierno Nacional está produciendo violencia, eso hay que terminarlo”.



Leyva dijo que la orden de militarizar la protesta social es una noción equivocada porque convierte al ciudadano en enemigo del Estado.



“Es una medida tomada por un principiante, porque es rechazada inmediatamente por la comunidad internacional, hay que derogar ese decreto. Yo soy corredactor de los estado de excepción en Colombia y no se puede utilizar al Ejército, el uso del ejercito es igual a lo que se llama un conflicto interno, no podemos hacer de una protesta social, un conflicto interno, es una noción equivocada”.



Dijo que la propuesta del decreto es conveniente.



“Yo no tengo que ver con el alcalde, pero la intención es de una lógica total, hubo unas imprecisiones, una situación menor desde el punto de vista jurídico, pero simplemente se enmienda, las cosas se deshacen como se hacen y se vuelven a hacer correctamente. El espíritu de esta decisión es el de una gran solución”.



Añadió: “Yo soy un amigo del diálogo y llevo muchísimos años buscando soluciones y se han logrado estupendos resultados, lo digo desde mi experiencia que es el mejor paso para resolver los problemas que estamos viviendo, porque siempre va a ver conflictos sociales en un país como Colombia”.

'Los jóvenes de primera línea tienen mucho qué decir'

"Estamos acostumbrados a que siempre son los de arriba, los partidos políticos y demás los que hacen las propuestas y acuerdos, y resulta que siempre son los mismos con las mismas, para lo mismo. La construcción debe ser de abajo hacia arriba. Hay nuevas comunidades, las etnias, los jóvenes de primera línea que tienen mucho qué hacer y decir”, dijo Leyva al referirse a la participación de los jóvenes y los manifestantes dentro de la protesta social que han venido adelantando en estos casi dos meses del paro.



El ex ministro y ex candidato a la presidencia del 2006 también opinó en que la pandemia agudizó una crisis que se fue acumulando y hasta quedar en evidencia en estos últimos meses.



“Todos tienen problemas de ingresos, de satisfacción, de falta de oportunidades, hambre y angustia. Uno de ellos me decía que le diera algo para llevar a la casa. Claro que sí le corresponde al alto gobierno suministrarles una renta, que se vuelva a reactivar economía y naturalmente, hay que hacer ese gran acuerdo previsto de tiempo atrás, de abajo para arriba, que un negro, indígena o primera línea convoque a un gremio para ponerse de acuerdo y hacer una Colombia diferente”.

El abogado y exfiscal Élmer Montaña dijo: “La juez suspendió el decreto, pero no ordenó suspender diálogos. Estos deben continuar. El Alcalde no necesita decreto para conversar con los muchachos que están en las barricadas”.



