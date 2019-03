Actualización de censo arbóreo en Cali estará en 2020

Aunque el mantenimiento de los árboles pasa a manejo de concesionarios privados, la atención fitosanitaria está pendiente de más recursos.



Los concejales Flower Enrique Rojas Torres, Juan Pablo Rojas Suárez y Juan Manuel Chicango Castillo, quienes citaron al Dagma, como autoridad ambiental de la ciudad, a un debate de control político en el Concejo, pidieron un verdadero mantenimiento de la población arbórea de la zona urbana de Cali.



El llamado es a evitar nuevos accidentes con árboles como los que han dejado un muerto, tres lesionados y daños.



La directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), Claudia María Buitrago, dijo que la actualización del censo arbóreo empezó a mediados del año pasado y tendrá una duración de dos años“.

El primer vicepresidente del Concejo, Flower Enrique Rojas Torres, señaló que hay poco mantenimiento de las especies arbóreas en toda la zona urbana. “Ya se perdió una vida, que más tiene que pasar para que el Dagma le ponga atención a este tema”.



Rojas Torres promotor del debate al Dagma en el año 2017 cuando un privado compró los terrenos del parqueadero de la Plaza de Toros, donde más de 100 especies fueron taladas, indicó que por ese concepto el particular habría pagado en compensación más de $1.200 millones, y de eso según el informe del Dagma, apenas se ha hecho efectivo un millón de pesos. “Los demás dicen que están pendientes, por qué no se han hecho efectiva esa compensación si están desde 2017, lo que argumentan es que están en proceso a presentar en el comité de compensaciones. Nosotros necesitamos presupuesto para invertir en los árboles y la plata está, pero no se cobra”.

Poda de árboles en Cali Foto: Archivo

La concejala Clementina Vélez recalcó que la labor de mantenimiento y poda ahora se pasa a los operadores de aseo, pero éstos privados, solo se encargarán de hacer poda a aquellas especies que estén en buen estado previa la certificación del Dagma, “y todos sabemos que hay una situación crítica en varios de éstos individuos, lo que seguramente retrasará la labor de los operadores, lo que demanda de la autoridad ambiental de Cali, agilidad tal como lo pide la comunidad”. Igualmente, Vélez Gálvez, recordó a Claudia María Buitrago, la gravedad que trae no resolver los derechos de petición que se radican en el Dagma, colocando en grave situación jurídica al Municipio.



La Concejal María Grace Figueroa Ruiz, manifestó que “da pena que un muchacho en plenitud de su vida haya muerto por la caída de un árbol en plena vía principal” y solicitó al Dagma presentar el diagnóstico fitosanitario del arbolado urbano exigido en el Estatuto Arbóreo adoptado por acuerdo municipal en 2013 y que le dio tres años a la Administración Municipal para tener esta información.



Mientras que el concejal Juan Pablo Rojas Suárez dijo que hace 20 días se cayó nuevamente un árbol en la Avenida Roosevelt y no se atienden las quejas ni se hace prevención. Anotó que "hay poca población arbórea. Por cada tres habitante hay un árbol y hay comunas críticas como las 13 y 14, donde ese indicador se sube a un árbol por cada 30 habitantes”.



Otro de los citantes, el concejal Juan Manuel Chicango Castillo, advirtió que el Dagma no estaría exigiendo el tratamiento paisajístico a los proyectos urbanísticos y solo estaría limitándose a otorgar unos permisos para talar árboles.



La concejala Patricia Molina Beltrán, dijo que cuando se requiere al Dagma la respuesta es que no tienen personal. “Se hizo la reforma administrativa y eso sirvió fue para politiquería porque siguen sin personal, yo me pregunto dónde están los ingenieros forestales”.





Anotó que “la compensación no es real, siembran los árboles y no hacen seguimiento de si vive o no. Además, no es lo mismo reemplazar una ceiba a un ficus y debería establecerse una diferencia por especie...El tema ambiental de Cali es de depredación cotidiana, esa política de arrasar la tenemos que parar”.



El concejal Jacobo Nader Ceballos, dijo que para evitar el colapso de los árboles se puede implementar un sistema de estabilización del tronco de los árboles, tal como lo hacen en Miami que también es una ciudad con vientos fuertes.



El concejal Roberto Rodríguez indicó que la poca operatividad del Dagma llevó a entregar la poda de los árboles a los operadores de aseo, con costo para los caleños que tendrán que pagar en su factura de aseo la labor de estas empresas. “Siempre terminamos siendo afectados en nuestros bolsillos, pasó con el alumbrado público y con la poda de zonas verdes”, afirmó.



Mientras que el concejal Henry Peláez preguntó qué destino se le dará a los recursos que antes se destinaban a la poda y mantenimiento de árboles. Igualmente, cuestionó que el Dagma no contesta las preguntas con el argumento de que no es su competencia. “¿Por qué nos sacan el cuerpo con el control político?”, puntualizó.



El concejal Richard Rivera Campo, criticó el censo arbóreo realizado en 2015, por considerar que no corresponde a la realidad.



Entre tanto, el concejal Carlos Andrés Arias Rueda explicó que de las 29 metas del plan de desarrollo para mejorar el ambiente, 8 metas fueron asignadas al Dagma y 5 están en 0 % de ejecución, una en 16 % de ejecución. “La Administración se está acabando y están muy atrasados, especialmente con el cumplimiento de metas de la Umata (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria)”.

En la carrera 12 con 56, barrio La Base, este árbol cayó en plena vía. Foto: Movilidad Valle y Cauca

Afirmó que parte del problema del déficit arbóreo está relacionado con la ‘mafia’ de la venta de carbón y compra de madera para convertirlo en carbón para los asaderos de Cali. Igualmente Arias Rueda cuestionó la falta de seguimiento a las compensaciones que deben hacer las constructoras cuando talan árboles para adelantar sus desarrollos inmobiliarios. “En la Plaza de Toros se talaron una cantidad importante de árboles y no veo dónde está la compensación”, indicó.



La directora del Dagma, Claudia María Buitrago, respondió que es cierto que los temas de silvicultura y Umata son aspectos críticos en la entidad. “Las compensaciones eran un tema muy ambiguo, se podía compensar hasta con cartillas de Navidad. Nosotros tenemos un comité de compensación que funciona regularmente, tiene reglas claras porque antes cada funcionario definía las compensaciones, hoy en día esas reglas son transparentes”.



Buitrago aclaró que las compensaciones no “entran como dinero, sino que compensan con la entrega de especies, en los lugares y en los términos que define el Dagma”.



La funcionaria admitió que hasta hace unos años no se hacía seguimiento a los árboles que fueron sembrados como producto de una compensación. “Ahora estamos obligando a que los desarrolladores se hagan cargo de los árboles durante dos años para evitar que se mueran las especies”.



La Directora también expresó que la actualización del censo arbóreo empezó a mediados del año pasado y tendrá una duración de dos años. “Se realizará con el personal del Dagma”, indicó.



Este censo permitirá saber el número de árboles y su especie y contendrá una inspección visual de cada individuo arbóreo. “Para saber el estado real de salud se deben hacer toma de muestras, no contamos por ahora con ese recurso, así que lo vamos a concertar con la CVC”, señaló Buitrago.



Buitrago dijo que sobre las “presuntas mafias” se tomamos decisiones en 2017 y 2018 al no vincular a un personal y además se entregó información a los organismos de control competentes.